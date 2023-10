Biesme reprend goût à la victoire

Cartes jaunes: Descarpentries, Richard, Wackers, Blanchard, Taminiaux, Igot.

But: Pratz (1-0 pen, 20e).

BIESME: Jacquet, Blanchard, Leemans, Mollet, Wackers, Pratz (75e Lisot), Deppe (63e Lambert), Lotte, Depamelaere, Graulus (84e Lambot), Descarpentries (89e Wauthy).

DINANT: Delaite, Makuanga, Taminiaux (80e Igot), Dujardin (59e Missé Missé), Fontaine (80e Michel), Nazé, Koné (59e Colot), Richard, Colin, Agnelli, Leclercq.

Pour la dernière rencontre du juge de ligne Biot, les Biesmois entament ce duel face à Dinant de bien belle manière.

Les hommes d’Olivier Defresne se montrent à plusieurs reprises très dangereux, avec des frappes de Mollet ou de Lotte, mais le gardien Delaite est attentif. Finalement, à la 20 minute, Descarpentries est accroché dans le rectangle par le portier dinantais et l’arbitre siffle logiquement un penalty. "Pat" Pratz se charge de le convertir pour mettre les siens aux commandes.

Peu de temps après, c’est un ancien Fagnard, Nicolas Deppe, qui assène un véritable coup de fusil partant tout droit dans la lucarne. Mais Delaite sort un magnifique arrêt. Heureusement pour Dinant car, offensivement, les hommes de Vincent Strobbe sont très discrets.

À la reprise, les Dinantais sortent plus et inquiètent un Jacquet tranquille jusque-là. À jouer avec le feu, les Biesmois manquent se faire avoir à la 80e, quand Michel et Leclercq voient par deux fois le ballon sauvé sur la ligne.

Les trois points restent bel et bien dans la poche biesmoise. "La victoire fait du bien et le zéro derrière va aussi faire du bien moralement", souffle le capitaine biesmois, Xavier Blanchard.

"Mon équipe a la fâcheuse habitude de commencer le match bien trop tard", constate le T1 dinantais, Vincent Strobbe, en reconnaissant la victoire de son adversaire.