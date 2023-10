Après avoir recruté deux centrales, Dominique Colin a vu se présenter une attaquante de Chaumont. "Et elle a directement mis le feu, par son dynamisme", a souvent déclaré le coach namurois. "J’avais entendu dire qu’il restait éventuellement une place dans le noyau de Namur. Je me suis proposée pour suivre un entraînement et on a décidé de continuer ensemble, raconte l’intéressée, Hanna Henn. C’est vrai qu’en général, je suis assez motivée, que ce soit en match ou lors des séances en semaine. C’est quand même plus chouette d’y aller avec un engagement maximal que d’attendre que ça finisse."

Le transfert s’est aussitôt concrétisé. "Ce n’est pas que j’avais spécialement envie de changer d’air après quelques saisons à Chaumont. Ce club est bien géré et les résultats étaient bons. Mais je voulais voir jusqu’à quel niveau de compétition je pouvais aller, comment je me comporterais au sein d’un noyau où la concurrence est plus élevée, avec des joueuses ayant beaucoup d’expérience", confie celle dont la carrière commença dans la région liégeoise.

On peut dire que celle-ci connaît un véritable temps fort, avec ce bilan de 13/15 et cette place de coleaders (un set perdu sépare Namur… de Tongres). "C’est incroyable. On se répète, mais personne ne s’y attendait. Et tout le groupe est engagé dans l’aventure. Cela constitue un énorme avantage par rapport à nos adversaires, qui tablent principalement sur un six de base, quand on peut compter sur douze ou treize joueuses de niveau équivalent. La qualité des entraînements s’en ressent et cela influe sur nos prestations. Mais ce week-end, on risque d’être à armes égales avec Tongres, qui dispose d’un cadre similaire. Dirigée par un entraîneur très stratégique, cette équipe jeune (21-22 ans de moyenne) et dynamique a déjà une saison de Ligue B derrière elle. On a pu visionner quelques vidéos. C’est technique et en même temps physique, surtout au centre. Et cela défend beaucoup. Il faudra être patientes pour construire nos points", préconise la compagne de Sébastien Humblet, qui joue aussi les premiers rôles avec son équipe de Waremme, en N2 dames.

Lucie Rousselin, qui était incertaine, a reçu le feu vert médical, alors que Pauline Rondiat reprendra mardi prochain.