Une finale pour la tranche à Dinant

Leader, l’Union Dinantaise B reçoit Schaltin B avec, en ligne de mire, le gain de la première tranche. Un point sépare les deux formations. Autrement dit, le match de dimanche ne manquera pas d’enjeu. "Par rapport au classement, on peut le considérer comme une finale", lance Olivier Hinne, le mentor des Dinantais . "Avec le retour de quelques blessés de longue date, mon groupe commence à bien s’étoffer. Cela commence à être gai, même si cela complique un peu ma sélection. Nous sommes seuls en tête et aborderons ce duel sans pression. Schaltin veut monter et l’a déclaré ouvertement. Cette équipe sort d’un faux pas contre Mesnil et voudra se relancer. Je m’attends à rencontrer une belle formation, des joueurs rapides et d’expérience. Nous allons tout faire pour gagner."