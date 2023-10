Boninne: la tranche dégustée chez le voisin ?

Ce dimanche, les "Dolomiens" se déplaceront à courte distance dans un costume de leaders. "Méan était aussi venu comme premier de classe", rappelle le coach boninnois, Alex Clarinval. Le ton est donné en matière de motivation, dans les rangs des Jaune et Noir. "Nous attendions le retour de notre derby depuis deux ans avec impatience", poursuit le T1, qui espère recevoir un beau cadeau de ses joueurs, la veille de son anniversaire. "Notre adversaire aura plus à perdre que nous, vu que la première tranche est à leur portée… à condition de gagner. Ce sera un match serré et engagé, tout en restant bon enfant."

Pour David Truant, ce sera un retour qui lui tient à cœur. "J’ai évolué 25 ans à Boninne, confirme l’entraîneur des Wartetis. J’ai encore beaucoup de contacts et pas mal de nos joueurs ont porté le maillot adverse." De quoi motiver les frères Bodart ou Thomas Dubois, entre autres. "Gagner nous permettrait de remporter la première tranche, ce qui enlèverait la petite part de stress que je ressens dans le groupe ", note David Truant. "Boninne a bien commencé le championnat et il faudra des guerriers sur la pelouse pour arracher ces trois unités." B.J.

Division 4 B

Duel entre cousins derrière les casernes flawinnoises

Avant la visite du voisin floreffois, un des ténors de la série, les "Gozettis" occupent une sixième place honorable, mais qui ne satisfait pas totalement le mentor, Jérémy Jacques. "J’estime que nous ne sommes pas dans une super-bonne passe, entame le Sambrien. Surtout au vu des qualités de mon groupe. " Ce dernier peut cependant présenter quelques circonstances atténuantes. "Il est vrai que j’ai rarement pu aligner deux fois la même composition, au vu des absences ou blessures." La dernière en date, celle du gardien René Jacques, blessé aux côtes avec la P3, pourrait avoir un impact important. "C’était un des hommes en forme, qui nous rapportait des points", estime son frangin, Jérémy. Ce dernier compte tout de même sur la présence de quelques éléments revanchards ou en bonne forme pour ennuyer la formation reprise par Frédéric Delcomenne, son cousin. "Nous devrons poser notre jeu, vu la grande taille des défenseurs floreffois, et nous méfier de leur efficacité."

Du côté de Floreffe, justement, Frédéric Delcomenne n’a pas encore eu le temps de laisser son empreinte sur son noyau: "J’ai été positivement étonné de la qualité de celui-ci et de la manière avec laquelle nous avons vaincu Emines. Nos adversaires ont 17 points et ce n’est pas par hasard, se méfie"Delco". Nous n’aurons pas le choix, au vu de notre objectif de montée en P3: la victoire est impérative."

Division 4 C

Frontières toujours candidat au tour final

Le calendrier des "Frontaliers" est assez corsé pour l’instant. Après le leader, les hommes de Maurice Delobbe vont affronter son dauphin tarciennois. "Nous aurions pu revenir avec un partage, estime le coach de Frontières. Je n’avais qu’un remplaçant et donc, peu de marge de manœuvre."

D’absents, il en sera encore question chez les visités. "Il me manquera cinq titulaires, annonce le technicien. Peu importe, les joueurs présents sont capables de mener la vie dure à notre adversaire. Nous resterons compétitifs. Pour garder en vue le tour final, nous ne devons pas nous laisser distancer, prévient-il. Je suis très content de pouvoir croiser mon ancien joueur, Alessio Di Padova, que j’ai eu en P2 à Nismes."

Un plaisir partagé sans conteste, dans le camp tarciennois. "En effet ! Et je connais sa philosophie de jeu", se réjouit Alessio Di Padova, pour qui tout roule actuellement. "J’ai un groupe super, équilibré entre jeunesse et expérience. Nous prenons beaucoup de plaisir et les résultats suivent. C’est un déplacement compliqué. Les Frontaliers sont costauds et physiques, mais je reste confiant, surtout au vu du caractère affiché par ma formation dimanche dernier", conclut l‘entraîneur.

Division 4 D

Une finale pour la tranche à Dinant

Leader, l’Union Dinantaise B reçoit Schaltin B avec, en ligne de mire, le gain de la première tranche. Un point sépare les deux formations. Autrement dit, le match de dimanche ne manquera pas d’enjeu. "Par rapport au classement, on peut le considérer comme une finale", lance Olivier Hinne, le mentor des Dinantais . "Avec le retour de quelques blessés de longue date, mon groupe commence à bien s’étoffer. Cela commence à être gai, même si cela complique un peu ma sélection. Nous sommes seuls en tête et aborderons ce duel sans pression. Schaltin veut monter et l’a déclaré ouvertement. Cette équipe sort d’un faux pas contre Mesnil et voudra se relancer. Je m’attends à rencontrer une belle formation, des joueurs rapides et d’expérience. Nous allons tout faire pour gagner."

En face, Pascal Fermine l’affirme, la clé du match se trouve dans la finition. "L’Union Dinantaise part largement favorite, avec ses huit victoires en autant de matchs et, surtout, un buteur, Dylan Leyssens, qui est déjà à plus de vingt goals. Il faudra empêcher l’adversaire de scorer. De notre côté, nous encaissons peu, mais nous avons un gros souci à la finition. Ce sera une de clés du match. Il faudra concrétiser la moindre occasion. Sans l’affirmer ouvertement, l’Union Dinantaise veut remonter en P3. Nous jouerons franchement le jeu. La victoire est impérative pour le gain de la tranche."