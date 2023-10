Thomas Leclef: "On est encore plus concentrés"

Grégoire Martin, qui a côtoyé le défenseur latéral droit walhérois au Sporting Charleroi, est conscient de la tâche qui attend les siens. "Ah oui, un chouette gars, Thomas. On est restés en contact, mais on n’a pas évoqué ce derby, confie le médian vedrinois. C’est assez rare, ce qu’ils réalisent. Tout le mérite leur en revient. Ils sont dans cette division depuis plusieurs saisons et savent comment la gérer. Et ils ont énormément de qualités. Ce club a bien travaillé sur la longueur. C’est ce qu’Arquet essaie de faire aussi, depuis deux ou trois ans, en cherchant les bonnes recrues pour compléter son noyau."

Sa formation ne sera-t-elle pas trop déforcée pour aborder ce derby ? "On déplore quelques blessés et suspendus, mais notre force ne se situe pas que dans les individualités. Quelle que soit l’équipe que le coach choisira de mettre en place, elle donnera le meilleur, pour prouver qu’on n’est pas le petit qui vient de monter. On ne doit pas ressentir de pression, mais de l’excitation, à l’idée de pouvoir disputer un match pareil. On s’est bien entraînés en semaine et il y aura sûrement du monde, d’autant que le club recevra ses sponsors."

Du côté visiteur, on veille aussi jalousement sur cette incroyable série de matchs sans avoir encaissé. Au point d’y prêter trop d’attention ? "Honnêtement, non, répond le numéro 16 onhaytois. On s’est pris au jeu et, plus on avance, plus cela nous tient à cœur. Mais cela ne nous occasionne pas de pression supplémentaire. Si c’était le cas, on l’aurait déjà remarqué après cinq matchs. On sait qu’on en prendra un à un moment, mais le plus tard possible. Car c’est déjà l’assurance d’avoir au moins un point. Et tout le monde met la main à la pâte. Je dirai même qu’on est plus concentrés qu’en début de championnat. Notre bloc est encore plus soigneux dans son travail défensif et chacun connaît parfaitement le sien."

"C’est exceptionnel, cette histoire, enchaîne Grégoire Martin. De notre côté, on vient de faire deux nuls contre de grosses cylindrées (NDLR: Manage et Schaerbeek). Je serai curieux de voir combien d’autres équipes réussiront cela. On reste aussi sur quatre matchs sans défaite. On aurait même dû gagner le dernier, à Ciney. Il n’y a donc rien d’alarmant. Le championnat est encore long. À nous d’afficher nos qualités."