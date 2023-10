Arbitre: Massaki

MEUX: blessés: Paulus, Rosy ; suspendu: Sleeuwaert ; non repris: Farikou (P1) ; retour: Coquelle et Jaspard.

Un danger menace les troupes de Laurent Gomez avant le long déplacement au stade Luc Varenne. En pleine bourre avec leur 12 sur 12, ils pourraient déjà songer aux deux prochains rendez-vous, autrement plus "glorieux": le derby contre Rochefort (Meux a demandé à l’avancer à samedi soir, la tranche étant déjà dans la poche de Mons) suivi du rendez-vous dont tout le club parle, à l’Union St-Gilloise, en Coupe. Mais le coach rassure, son équipe vit bien et n’a pas encore la tête au stade Marien. "On parle forcément des deux prochains matchs mais surtout d’un point de vue organisation, souligne le coach meuti. Pour le reste, je sens mon groupe très serein. Les derniers bons résultats ont fait le plus grand bien et tout se passe sans problème majeur."

Même la blessure de Rosy et la suspension de Sleeuwaert ne viennent perturber la bonne passe des Meutis.

"Qualités mentales"

"Tout le groupe est mobilisé et se sent concerné, c’est agréable pour le staff. On travaille bien. J’ai des solutions pour remplacer Bryan. Tournai est à prendre très au sérieux. C’est une équipe qui marche bien et qui démontre pas mal de qualités mentales pour inverser des situations compromises. Bien organisée, c’est une équipe qui sait faire mal dans les transitions. À nous de trouver les espaces et de bien faire circuler le ballon."

Si Farikou ira jouer en P1 et que Mazy se réentraîne normalement mais reste encore un peu court physiquement, Jonathan Coquelle réintègre le groupe après deux semaines en tribune.