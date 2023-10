ROCHEFORT: suspendu: Laloux ; blessés: Uhia et Gosselain.

Après être passé par toutes les émotions la semaine dernière à l’Union Saint-Gilloise B (3-4), Rochefort ne veut dorénavant plus commettre d’erreurs dans le jeu défensif. Avec 14 buts encaissés depuis le début de saison, les Unionistes sont loin de posséder une des meilleures défenses de la série. "C’est frustrant de prendre autant de buts tout en étant tout de même deuxième et en ayant la meilleure attaque avec Mons. On est dans une période difficile en défense", pointe Gilles Lentz.

Des soucis de concentration pointés du doigt depuis le début de la saison, qui offrent parfois aux spectateurs présents un scénario incroyable comme contre La Calamine (5-4). "C’est le souci du détail qui fait la différence. Pour le moment, on ne l’a pas", ajoute le gardien. À terme, Rochefort devra se montrer plus consistant, à commencer par la réception de Jette, ce samedi. "L’objectif est de garder le zéro derrière. On devra montrer la mentalité qu’on connait à Rochefort", conclut Lentz.