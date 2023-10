"L’avant combat a été plutôt tumultueux, mon premier adversaire, Théo Boudin, a annulé quelques jours avant car il s’est blessé. Un autre adversaire m’a alors défié, mais lui aussi a annulé, un jour avant le combat. Heureusement, alors que ça semblait mission impossible, l’organisateur s’est démené pour me trouver un adversaire. J’ai donc combattu contre Brunel Badikadila, un Luxembourgeois qui comptait cinq victoires pour six combats, et qui était dangereux car il était plus âgé que moi (NLDR: 30 ans contre 22 pour Patrick). Il a accepté le combat mais en 84 kilos, car le titre était vacant. J’ai accepté le défi en sachant j’étais plus proche des 77kg que des 84 et que ce serait assez dangereux pour moi. Mais face à l’engouement, au fait que j’étais la tête d’affiche, qu’on était à 24h du combat et que c’était la première fois que la télé était là, je ne pouvais pas refuser. Au final, ça s’est bien passé, je l’ai soumis au premier round et je l’ai endormi très vite ensuite. Je deviens ainsi le premier double champion en AEF, c’est historique."

Prochaine épreuve pour vous, ce sont les mondiaux en Albanie. L’année dernière, vous aviez atteint les quarts de finale, et nous annoncions que vous reviendriez plus fort, est-ce le cas ?

"Je pense que j’ai eu une belle marge de progression. Il faut savoir aussi que les précédents mondiaux, je n’étais pas à 100%, mais je le savais. Je suis tombé à l’époque sur le vice-champion du monde, dans un combat très engagé qui au final s’est joué jusqu‘à la décision. J’en suis ressorti grandi. J’ai depuis pris beaucoup d’expérience, notamment au Canada et en France ou j’ai pu me perfectionner avec de grands combattants. Je reviens ici d’un combat avec une victoire expéditive, et je pense avoir assumé le statut qu’on me donnait. Et donc je me sens prêt, physiquement et avec la maturité pour aborder ce championnat du monde."

Et au niveau de la préparation, est-ce qu’il y a un élément qui fera la différence en comparaison à l’an passé ?

"Il s’est passé beaucoup de choses depuis, dans les combats et dans l’adversité. J’ai un peu été un diamant qui explose aux championnats d’Europe l’an passé, mais sans avoir la maturité des gars que je combats. Il m’a fallu du temps pour développer mon style, la maturité de combat et je pense une certaine sagesse. Je suis beaucoup plus en phase avec moi-même."

L’année passée, à la même période, vous aviez dit que vous aviez encore des choses à faire en tant qu’amateur avant de passer pro, un statut que vous allez obtenir en 2024. Que vous manquait-il ?

"Certains défis, certains step-ups, notamment des ceintures dans des organisations vraiment majeures comme l’AEF. Avoir un style assez complet, et de nouveau de la maturité, j’avais peut-être trop de fougue dans ma manière d’aborder les combats."

Récemment, vous avez été sponsorisé par Venum, une marque de référence dans les sports de combats, une belle reconnaissance de votre parcours et de votre niveau j’imagine ?

"C’est clair, je pense que la saison que j’ai faite, quand on regarde de septembre de l’année passée à aujourd’hui, c’est une saison incroyable, avec des performances qui ont marqué les gens. On a quand même obtenu l’Award de la performance de l’année, je suis celui qui a fait le plus de k.-o. en 2022, je suis n° 1 en Europe, et maintenant je suis le premier athlète belge à être sponsorisé par Venum, le partenaire officiel de l’UFC (NDLR: Ultimate Fighting Championship, actuellement reconnu comme la plus importante ligue mondiale de MMA). C’est historique, et je sens un vrai engouement autour de moi, notamment sur les réseaux sociaux. J’ai été félicité par de nombreux sportifs de haut niveau d’autres sports, comme des Diables Rouges ou de jeunes du club d’Anderlecht, c’est sympa."