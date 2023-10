NAMUR: blessées: Defosset, Perisa ; incertaine: Boosten.

Après s’être fait peur contre Brunehaut la semaine passée, Namur rend visite à une autre équipe du fond de tableau (0 V-4 D). Si les filles de José Araujo doivent normalement l’emporter, Lionel Dorange prévient: "je me souviens que nous avions eu des difficultés la saison dernière. Notre effectif est supérieur sur papier mais méfiance, elles seront, comme à chaque fois contre Namur, ultra-motivées. D’autant qu’elles peuvent prendre feu à distance et que leur jeu, parfois au feeling, peut être déroutant. " Certes, les Flandriennes ont des qualités, mais elles affichent aussi de gros points faibles, aux rebonds par exemple. Sur leurs quatre premiers matchs, les joueuses de Tom Poppe – que le T3 namurois connaît bien puisqu’il l’a côtoyé aux Ladies – n’en ont capté que 25 en moyenne, contre 39 prises pour les Namuroises. "Ce n’est pas une équipe très grande et c’est un détail qui aura son importance, on sait que le rebond est aussi une de nos faiblesses, relève le team manager du Basket Namur Capitale. C’est un bon match pour voir où on en est avant notre déplacement en Écosse la semaine prochaine." Remacle fait son retour alors que Boosten n’est pas encore totalement rétablie.