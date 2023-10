COUVIN: blessés: Tsongo, Derenne, Yedoh, Ravyedts ; suspendus: Lebrun et Bongiovanni ; absent: Gouzli.

Toujours avec zéro point au compteur, les Mariembourgeois voient une amélioration depuis deux semaines et espèrent que ce déplacement dans le Borinage sera enfin récompensé. "On l’a déjà constaté face à Tamines, nous sommes plus consistants dans le jeu et cela a été confirmé la semaine dernière face à Perwez, souligne le coach fagnard, Ronald Sagwou. Même si nous sommes forts diminués, les garçons sont motivés à aller chercher un résultat. Si nous sommes déjà avancés dans la saison et qu’il aurait été idéal d’avoir quelques points, nous les voulons au plus vite. À Flénu, nous n’irons pas pour ne perdre mais pour y faire un résultat. " Avec un nouveau gardien, déjà aligné la semaine dernière puisque c’est Loris Ruth qui sera entre les perches ce dimanche. Seul regret pour le coach, toujours aussi motivé malgré la situation, l’absence confirmée de joueurs importants.