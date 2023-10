"Le pire début de saison de Grand-Leez"

Un bloc plus compact tout en proposant du jeu

Interrogé dans nos colonnes à la mi-septembre, Romain Brouir avait pointé deux grands axes de travail pour le club gembloutois: la mentalité et la solidité en bloc. Force est de constater qu’un gros mois plus tard, les Verts pèchent toujours sur ces deux points. "Si l’envie et l’engagement ne nous font jamais défaut à l’entraînement, tout comme l’ambiance qui reste très bonne, nous avons tendance à nous effondrer trop vite, au moindre coup dur, lors des matchs, souligne Axel. Puis, même si nous avons tenté de corriger le tir ces dernières semaines, nous n’affichons pas la même solidité défensive que les saisons précédentes, ce qui était une de nos forces. Nous avons commencé la saison en laissant trop d’espaces entre les lignes, former un bloc plus compact est donc assurément notre priorité." S’il ne parvient pas à garder ses filets inviolés, Grand-Leez a besoin de points. Pas question, donc, de jouer à dix derrière et de continuer à balancer des longs ballons, comme ça a été le cas lors des dernières rencontres. "On veut être plus solide tout en proposant du jeu. Puisque nous étions dans une spirale négative, nous avons joué un peu contre-nature ces derniers temps. Plus vite on engrangera, plus vite on se libérera, juge l’expérimenté milieu. Nous devons nous mettre à l’abri au plus vite et, qui sait, nous arriverons peut-être à remporter la coupe ou une tranche…"