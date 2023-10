"Depuis le début du championnat, mon équipe a enregistré des résultats en dents de scie contre des équipes du bas de tableau. Avec, entre autres, des défaites contre Petit-Waret et à Rhisnes, confie le coach taviétois, Sébastien De Molder. Ce dimanche, je m’attends à un match piège. Il s’agira de se donner à 100% pour espérer l’emporter. Un succès me paraît indispensable, car par la suite, on affrontera de belles équipes comme Grand-Leez, Spy et Bois-de-Villers."

Dans le camp des "Aviateurs", le mentor Benjamin Mazy espère bien négocier la venue de l’équipe éghezéenne. Son souci, depuis le début du championnat: ne pas avoir pu aligner le même onze de base deux matches de suite. "Il est certain que mes attentes personnelles étaient de me positionner plus haut au classement. Il faut encore que mon équipe s’adapte à la P3, qui très différente de la P4. Taviers est certainement un gros morceau. En effet, il s’agit d’une formation habituée à jouer chaque saison le Top 4, voire le Top 3. Mais cette dernière a connu des résultats en dents de scie. Si on l’emporte, on se rapprochera de la deuxième place. En cas de défaite, on devra travailler pour éviter de jouer le maintien."

Série B Miécret – Faulx

En déplacement à Miécret ce dimanche, David Badoux et ses hommes n’ont toujours pas pris de points, cette saison. Cependant, l’entraîneur de Faulx ne s’alarme pas. "Je pense qu’on méritait plus sur certains matchs, mais la chance n’a pas tourné en notre faveur. De plus, nous n’avons toujours pas affronté les cinq équipes situées juste au-dessus de nous au classement. Il reste six matchs à jouer avant la fin du premier tour. Il nous faudrait environs 10 des 18 points en jeu d’ici là. On se déplacera ce dimanche avec l’ambition de prendre au moins un point. Le groupe n’a pas énormément d’expérience et cela nous joue des tours sur certains matchs. On a aussi des problèmes d’effectifs. Chaque dimanche, la composition change. Pourtant, le groupe vit extrêmement bien, on sent que personne n’abandonne et on pousse tous ensemble pour se sauver."

Du côté de Miécret, Patrick Dewilde ne vise qu’une chose: les trois points. "Nous avons fait une deuxième mi-temps encourageante face à Ciney. On a senti que l’équipe avait envie de faire quelque chose. Nous devons prendre un maximum de points avant la trêve, afin de sortir de cette position au classement. Il ne faut pas prendre cette rencontre à la légère. Nous devrons être appliqués et efficaces. Il n’y a aucun match facile. J’ai trois absents pour ce match: Auguste, Romainville, Gauthier. On va tout donner pour remporter ce match."

Série C Moustier – Philippeville

Vainqueurs de la première tranche et auteurs d’un sans-faute, les "Zèbres" de Moustier accueillent Philippeville. "J’espère que mes joueurs resteront les pieds sur terre et ne se diront pas qu’ils sont arrivés. Autrement, la chute sera grande, prévient le T1 sambrien, Jérôme Deraedt. Mais, au vu des mentalités, je suis assez serein. Je ne connais pas bien l’équipe de Philippeville, sauf Jérémy Beck, qui ne sera pas encore guéri de sa blessure. Nous espérons avoir du beau monde pour fêter le gain de la tranche. Il devrait y avoir une très chouette ambiance."

Blessé, Mouriamé manquera les dix prochaines semaines. Detournay et Durieux doivent voir un orthopédiste. "Out" depuis trois semaines, Lipani poursuit sa convalescence. "Ce déplacement à Moustier s’annonce difficile, face à une équipe très régulière et surtout très compétitive, avec à peine quatre buts encaissés, rappelle le mentor philippevillain, Jean-François Herpers. Je n’ai jamais eu autant de blessures fortuites. Sur le seul match contre Denée, j’ai perdu A. Jennequin (cheville bloquée), C. Dayez (lumbago à l’échauffement), D. Toussaint (hanche coincée suite à un contact) et A. Herpers (genou bloqué). Sans compter les absences de J. Beck (fracture du poignet), J. Magniez (ligaments croisés), T. Minet (mollets), D. Raskin (tendinite au genou), C. Museux (hanche) et de J. Appelmans (dos)."

Cattelain coach intérimaire de Biesme B

Après avoir assuré l’intérim de Lionel Bouchat il y a deux ans, Maxime Cattelain reprendra la fonction de pompier de service en raison du départ de Denis Degueldre, désormais ex-coach de Biesme B, treizième en P3C.