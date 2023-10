CP Namur: des suspensions réduites

Le CP Namur a rendu quelques décisions ce jeudi. Logan Bukran (Condrusien), qui avait reçu une proposition de transaction de 4 matchs à la suite de son exclusion à Loyers passe à deux matchs de suspension et deux autres avec sursis. Idem pour Cyril Delaite, le gardien de la Dinantaise, exclu à Fernelmont. En P2, Amaury Detilleux (Lustin), suspendu pour deux rencontres, reçoit un match et un autre avec sursis. En P3A, à Bois-de-Villers après la rencontre au sommet contre Spy B, Théo Mercier avait reçu une proposition de trois matchs. Il passe à un match et deux avec sursis. Par contre Luca Romnée de Rochefort B a gardé ses trois matchs suite à son exclusion contre Beauraing.