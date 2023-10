LOYERS: blessés: Delens, De Fraipont ; absent: Boujaalan.

SPY: blessés: Y. Boujabout, Delcommène, Murrone.

Alors que les "Écureuils" viennent de remporter la première tranche, suite à leur nul à Biesme, les banlieusards namurois restent sur deux succès, qui leur permettent de se positionner sur la troisième marche du podium. Les protégés de "Jeff" Beguin se doivent de prendre les trois unités, pour ne pas être trop distancés de leur adversaire du jour, déjà à cinq longueurs devant. Pour le T1 loyersois, le bilan de Spy n’est pas si surprenant que cela. "Avec une seule défaite en neuf rencontres, les Jemeppois méritent d’être là. J’ai pu les voir à une occasion, il y a quelques semaines. C’est une équipe complète, bien organisée. Leur noyau possède des profils variés, entre éléments techniques, rapides et physiques. Ils sont aussi solides dans les duels. Quant à nous, nous avons assuré lors de trois matchs compliqués, en signant un sept sur neuf. Nous sommes à domicile et nous n’avons pas encore encaissé à la maison. Thibaut (Salmon), notre gardien, et la défense ont donc à cœur de maintenir nos filets inviolés. Il faudra marquer le but de plus pour relancer le championnat."

Par conséquent, Rudy Anciaux et ses ouailles doivent trouver la recette pour tromper la vigilance du gardien loyersois et de sa défense. "Comme à notre habitude, nous allons prendre ce match sans trop de pression, précise le coach des Jemeppois. Mais ce n’est pas parce que la tranche est dans la poche que nous allons nous relâcher. À la lecture des feuilles de match cette saison, Jeff aime faire tourner son noyau, sauf la charnière centrale. Ceci explique cela."