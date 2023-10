Arbitre: Corbay

AISCHE: blessés: De Maeyer, Turhan ; non repris: Maisin, Niewinskli (en P2).

CINEY: blessés: Marazza, Poncelet.

C’est un retour qui ne passera pas inaperçu samedi soir puisque Manu Rousselle reviendra au stade Bertrand, à la tête de Ciney, pour la première fois depuis son départ lors du début de la saison dernière. T1 de l’équipe première pendant quasi huit saisons, ce dernier y a vécu beaucoup de bonnes choses: "Je reviens évidemment avec plaisir, d’autant que je suis parti en bons termes avec tout le monde. Je vais retrouver des dirigeants, bénévoles, supporters avec qui j’ai toujours eu d’excellents rapports. Quel que soit le résultat, on boira un bon verre à l’issue de la rencontre."

Manu Rousselle se souvient de moments inoubliables. "Je me rappelle de rencontres à domicile assez folles avec des victoires face à Stockay ou Tilleur, des équipes d’un fameux niveau. Ou d’une victoire en coupe de Belgique à Winkel où nous avions fermé la buvette". Le seul regret, c’est peut-être d’avoir manqué de peu une montée en D2. "On en a eu l’occasion. Je me souviens que nous avions raté notre match lors du tour final face à Sprimont. Ou lors de l’année du covid où nous étions à trois points de Warnant". Mais ce qu’il retient surtout c’est l’ambiance au sein du club: "On le sait, Aische est un club familial où on peut travailler sereinement. Les dirigeants ne se mêlent pas du sportif. La comparaison avec Ciney ? C’est totalement différent." Il faudra pourtant laisser ces sentiments de côté samedi soir. "C’est clair, quand l’arbitre donnera le coup d’envoi, on oubliera tout cela. Nous n’avons pas le choix, il faut prendre les trois points. Je suis un peu un peu surpris de les voir perdre comme c’est le cas ces dernières semaines mais je suis certain qu’ils atteindront le top 5", conclut Manu Rousselle qui récupère Dehon et Bruckner.

La première de Lempereur

Du côté aischois, le bon début de saison a laissé place à une série de défaites surprenantes (contre Manage et Flénu, à Belœil), seulement interrompue par une victoire à Couvin-Mariembourg. "Pourtant, ce fut différent à Belœil, où on a eu du répondant tout de même. Mais à chaque fois qu’on est acculés, lors de moments plus faibles, on encaisse systématiquement, constate Jérôme Patris. Les joueurs se sont bien entraînés cette semaine et particulièrement jeudi. On a pas mal discuté, on s’est dit des choses et j’ai discuté avec les joueurs un par un. J’espère que nous serons prêts pour affronter Ciney, une équipe offensive avec un excellent entraîneur et que nous continuerons notre série sans faute à l’occasion des derbys (victoires face à Tamines, Arquet, Couvin et Perwez). Et puis il y a encore plusieurs joueurs qui ont évolué sous les ordres de Manu Rousselle donc j’imagine que la motivation sera encore plus présente", conclut le coach qui intègre pour la première fois cette saison Tanguy Lempereur dans le noyau.