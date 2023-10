Thomas Garnier sur sa lancée VTT à Gedinne

Cette dernière course, mise sur pied par le papa de Mathéo Devallée, servait de cadre au championnat de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. Thomas Garnier y a décroché le maillot de champion FCWB, mais ne peut pas le porter pour le moment, puisqu’il arbore le tricolore de champion de Belgique. Et il espère ne pas devoir le porter en 2024, car il a l’ambition de réaliser le doublé sur le National. Qui aura lieu à la fin du mois de novembre. D’ici là, il compte monter en puissance. "Au niveau du cyclo-cross, je ne suis pas encore vraiment satisfait de mon niveau. Je sens que j’ai encore pas mal de choses à travailler, détaille-t-il. Je me suis concentré un peu plus sur les longues distances lors de la saison de VTT (NdlR: il y a décroché 23 victoires). J’ai donc perdu en explosivité."

Il l’a senti le lendemain de sa victoire gedinnoise. Il a dû se contenter de la deuxième place à Libramont, sur la première manche du Challenge Henri Bensberg, dont il avait remporté le classement général. "J’avais devancé Corentin Dejardin à Gedinne, mais, à Libramont, nous sommes arrivés ensemble pour la victoire et il m’a devancé au sprint. Il a bien progressé."

Les classements

U8-U9 filles: 1. Louise Baijot.

U8-U9: 1. Matthys Grandjean.

U10 – U11 filles: 1. Margo Bailleux.

U10 – U11: 1. Noé Evrard ; 2. Dries Backaert ; 3. Brieux Dubois.

U12 – U13 fille: 1. Lilly Casteels.

U12 – U13: 1. Lucas Drechsel ; 2. Martin Lambert ; 3. Tom Francq.

U14 – U15: 1. Maho Bailleux ; 2. Esteban Van Den Elsen ; 3. Aurelian Jacob.

Cadets: 1. Antoine Francq ; 2. Sacha Dessart ; 3. Tiago Marchal.

Juniors: 1. Aurélien Lejeune ; 2. Mathis Vandergucht ; 3. Benêt Cautaerts.

Dames: 1. Zélie Graux ; 2. Fiona Mertens ; 3. Sandrine Derwaux.

Adultes: 1. Thomas Garnier ; 2. Corentin Dejardin ; 3. Augustin Surahy.

Masters: 1. Gaëtan Marion ; 2. Ludovic Berrier ; 3. Jean-Yves Acusilas.

VTT cadets: 1. Maxence Collin ; 2. Noé Lenoir ; 3. Loïs Legros.

VTT juniors: 1. Daan Hubin ; 2. Erwan Vanhaudenaerde ; 3. Corey Bourdon.

VTT adultes: 1. Alexy Delongueville ; 2. Théo Lowie ; 3. Clément Vasseur.

VTT masters: 1. Michaël Goossens ; 2. Fréderic Jacob ; 3. Jean-Pierre Fauconnier.