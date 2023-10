Sylvain Moniquet termine sur une bonne note

Cette fois, la saison sur route est terminée. Sylvain Moniquet a joué les prolongations jusqu’à ce mardi. Logiquement déçu du Tour d’Espagne (il espérait y briller sur une étape, mais a été fortement diminué, sans le savoir, par le Covid), il a voulu profiter de sa bonne forme jusqu’au bout et a été un des animateurs du Tour de Guangxi, en Chine. Il s’est classé sixième de l’étape la plus difficile et dixième du classement final de cette épreuve World Tour. Soit son premier Top 10 dans un général au plus haut niveau, lui qui avait souvent échoué de très peu. Notamment sur le Tour de Pologne, où il avait terminé onzième l’an passé, à une petite seconde du Top 10, et à cette même place cet été, en étant classé dans le même temps que le dixième.