Retourner dans son ancien club procure toujours des sentiments particuliers. Ce sera le cas, ce dimanche, pour Marjorie Germain, arrivée cet été à Gembloux après trois saisons passées sous les couleurs de Chaumont. "La décision de partir n’a pas été facile à prendre, car je m’y sentais bien. J’appréciais beaucoup cette équipe et son encadrement. Mais suivre trois entraînements par semaine, plus les matchs du week-end, cela devenait compliqué pour moi, du point de vue privé et professionnel", explique la Bruxelloise, qui fit ses armes à Phénix (Koekelberg), avant de transiter par BEVC (Auderghem) et Limal. "J’avais donc émis le souhait de réduire mon agenda d’une séance, en descendant dans le noyau de la N3. Mais ma situation a vite fait le tour du milieu du volley et j’ai été contactée par plusieurs clubs, dont celui de Gembloux. J’y suis allée faire un test, sans trop de prétention, car il y avait la distance. Cela s’est super-bien passé. Je connaissais déjà certaines filles. Et la possibilité de travailler avec Sacha Koulberg m’a aussi séduite."

La "Coutelière" ne peut que se réjouir de son choix, vu le début de saison des deux formations (Gembloux est 5e avec 10 points après cinq matchs, alors que les Brabançonnes sont bloquées à zéro unité et aucun set gagné après quatre sorties). "Pour moi, elles sont mal payées. Il y a eu quelques départs, dont une autre centrale, Justine Belemans, partie à Waremme. Ils ont fait appel à des jeunes espoirs, qui s’entraînaient déjà avec nous l’an passé. Je connais donc leurs qualités et leur combativité. Je suis un peu curieuse de voir ce que ça donnera ce dimanche. De notre côté, les résultats sont là et c’est toujours plus chouette. Et il y a une bonne ambiance dans l’équipe, même après une défaite. On arrive toujours à se motiver. Je n’ai donc aucun regret", souligne celle qui a changé de position, sur l’échiquier gembloutois. "Depuis la blessure de Madeline Piraprez, victime d’une grosse entorse de la cheville lors du premier set de notre match à Heist, fin septembre, le coach a réaménagé l’équipe. Et il s’est souvenu que j’avais déjà dépanné comme opposite, dans un précédent club. Mais de formation, je suis une centrale. C’est moins évident pour moi de trouver des automatismes à ce poste, mais cela se passe bien."

Marjorie et ses équipières (dont Hélène Ledoux, venue de la N3 de Chaumont et qui occupe le rôle de deuxième passeuse), ne devraient connaître aucun souci, sur base de leur départ. "Sur le papier, non. Mais cela peut parfois vite changer. A priori, le maintien et la première partie de tableau sont des objectifs réalistes, qui permettraient au club de stabiliser l’équipe en vue de la saison suivante. Et continuer à apprendre avec Sacha Koulberg, qui n’avait pas l’habitude de coacher en N2, ce n’est pas négligeable."