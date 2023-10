Les gros matches s’enchaînent pour Belgrade

Coleader avec Fraire et Beez, Mazy/Spy reçoit une formation belgradoise qui talonne la tête du classement. "On va se trouver face à une équipe qui ne compte qu’une seule défaite, des œuvres de Fraire, sait mettre de l’intensité et présente un bon collectif, confie le coach des Mazyciens, Maxime Lemy. On doit encore élever notre niveau de jeu, car si on gagne, on ne développe pas du beau jeu ."