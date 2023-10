"Les Cinaciennes vont avoir la rage"

Tombées sur plus fortes à Haneffe alors qu’elles restaient sur trois victoires de suite, les Boninnoises affichent un bilan équilibré après six rencontres. La sauce semble donc prendre entre le nouveau coach, Jérôme Lefrant, et son groupe. " Nous pouvons être vraiment satisfaites de notre début de saison , estime Jessica Gilson. On se comprend et on travaille beaucoup à l’entraînement. On se voit évoluer, notamment au niveau des rotations défensives et physiquement, mais, surtout, on montre une belle cohésion, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous pouvons toujours progresser dans tous les secteurs, mais je pense d’abord à la finition en contre-attaque et à nos petites erreurs d’inattention au rebond comme points d’amélioration. " Avec quelques saisons en D1 et plus de trente ans de basket derrière elle, qui l’ont vue évoluer au Mosa Jambes, au Novia Namur, à Malonne ou encore à Profondeville, Jessica prend toujours autant de plaisir sur le parquet pour sa sixième saison à Boninne, dans une équipe mêlant jeunesse et expérience: " c’est gai de pouvoir aider et de voir évoluer ces petites jeunes sous la vingtaine, elles sont très à l’écoute. J’espère que ça n’est pas ma dernière saison et que je pourrai continuer à vivre ma passion le plus longtemps possible. C’est mon corps qui me dira stop ". Perfectionniste, l’ailière a hâte d’être sur le terrain dimanche pour affronter les jeunes Cinaciennes à la recherche de leur première victoire: " un derby est toujours compliqué et n’est jamais gagné d’avance. Elles vont avoir la rage mais c’est à nous de montrer encore plus de mordant ! On est bien défensivement en ce moment, on arrive à reprendre pas mal de ballons et à partir en contre-attaque. Nous devrons exploiter au mieux ces situations pour surpasser Ciney, idéalement pour nous construire une petite avance en première mi-temps. "