Loyers: au complet

Dans le mal depuis le début de saison, avec une seule victoire au compteur, acquise face à Natoye B, les Mosanes ne doivent pas se prendre la tête. "Le mot d’ordre est plaisir, souligne le coach profondevillois, Jordan Mouchart. Il faut qu’on arrête de se mettre la pression, on en perd notre plaisir de jouer, cela ne reste qu’un match de basket. Les filles doivent prendre leurs responsabilités, mais sans réfléchir 36 fois avant de prendre une décision. Il est vrai que c’est toujours face à des grosses cylindrées que nous sortons nos plus belles séquences, mais face à Natoye, cela a été le cas aussi. Je fais aussi mon autocritique et j’espère que le groupe décrochera une victoire, synonyme de déclic, pour enchaîner une série."

À Loyers, avec trois succès depuis le début de saison, la confiance est de mise, comme le confirme Amandine Ernoux. "Ce déplacement à Profondeville est prenable, juge-t-elle. Cependant, cela ne nous a jamais réussis là-bas (rires). Je me rappelle que, la saison dernière, nous l’avions emporté à la maison. Cette fois-ci, on espère le faire en déplacement."

Une joueuse loyersoise est particulièrement motivée pour ce derby. "Manon Dandois a joué la saison dernière avec le maillot bleu et espère donc qu’on décrochera la victoire", conclut l’aînée des Ernoux à Loyers.