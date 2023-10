Que ce soit à Belgrade où j’ai fait mes débuts à l’âge de 3 ans et où j’ai évolué jusqu’en D3, puis à Loyers, une saison également en D3, suivie d’un an à Malonne en R2, avant de rejoindre Ciney pour deux saisons et, enfin pour la quatrième année à Profondeville, j’ai toujours autant de plaisir à pratiquer mon sport. Et je pense avoir, jusqu’à présent, réussis une belle carrière.

Elle aurait pu s’arrêter il y a un peu plus d’an, suite à votre accident de moto ?

Ce fut une période difficile pour moi, mais je n’ai finalement jamais imaginé ne pas reprendre. Ce n’est pas comme cela que je veux finir ma carrière. À l’époque, je m’étais juré de revenir plus vite que ce que les médecins avaient laissé entendre, et au moins au même niveau. La retraite, je n’y pense pas, je ne programme pas mon arrêt, C’est mon corps qui décidera.

Quels sont vos objectifs pour cette saison ?

Nous sommes actuellement encore invaincus et, avec l’équipe que nous avons cette saison, ce serait une énorme déception de ne pas atteindre les play-off. Après, nous verrons. Je ne me fixe pas encore de limites.

Jérôme Mouchart, c’est un joueur mais aussi un arbitre. Votre motivation est identique ?

Oh oui. J’ai commencé à arbitrer vers mes 12 ans, car je passais tous mes week-ends au basket. Dès lors, pourquoi ne pas tenter l’expérience ? Aujourd’hui, je trouve mon équilibre dans les deux rôles, même si, en tant qu’arbitre, je ne veux pas aller au-delà de la P1.