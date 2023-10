Football en salle: Namêche dans l'inconnu face à Jemeppe

Le partage contre Dinant a rassuré les Jemeppois. "Un match exemplaire, face à une équipe rodée, se réjouit le CQ sambrien, Rémi Warnier. Nous avons été presque parfaits tactiquement et savions comment défendre face à cette équipe. Un point de plus, alors qu’il n’était pas prévu, au vu de notre noyau et face à un BF au complet. Nous allons avec la même envie à Andenne, pour un match assez similaire. Nous connaissons nos adversaires, qui sont sans aucun doute plus complets que nous et viennent de vivre une magnifique saison en D2. Nous savons pertinemment qu’il y a quelques individualités à neutraliser. Sans quoi, le match pourrait être à sens unique. Nous devrions retrouver Sciabica, pour avoir un peu de saine rivalité offensive, ainsi que notre box to box Fabris, pour être sept ou huit. Notre gardien titulaire, Kévin Carmanne, devrait être remis de sa blessure, tout comme Florent Mouriamé. Le coach devrait pouvoir faire des choix."