Ciney va tout tenter contre Goliath

"Mettre 3 fois plus d’énergie qu’eux !"

L’étudiant en éducation physique se retrouve dans le jeu condrusien, marqué par une grosse intensité des deux côtés du terrain. Un style que les Cinaciens devront aussi appliquer ce samedi pour bousculer un peu Jean-Marc Mwema et ses coéquipiers: "On doit mettre trois fois plus d’énergie qu’eux si nous voulons faire bonne figure, pointe Alex. On doit être au bout de notre vie et avoir tout essayé en fin de match. " Au-delà d’une débauche d’énergie de tous les instants, Ciney compte prendre du plaisir pour cette rencontre historique. Et la soirée sera d’autant plus mémorable si la salle est comble.

Entrée gratuite pour les membres du club. Salle Joseph Laloux – Rue Saint-Quentin 10b à Ciney.