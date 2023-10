Il faut le dire, on peut le qualifier d’un peu catastrophique quand on regarde les résultats. Nous n’avons cependant pas eu un calendrier des plus faciles, avec les deux premières équipes au classement, Castors Braine et Alleur. À chaque fois, face aux grosses cylindrées, nous jouons à leur niveau avec de très belles séquences mais derrière, nous connaissons des creux. Je l’ai dit aux filles: avec un 1 sur 6, il ne faut pas baisser la tête et absolument se reprendre.

Qu’est-ce qu’il manque justement à Profondeville pour aligner une série de victoires ?

Il ne faut pas oublier que cette saison, nous n’avons plus Marianne Romnée, qui était un fameux point d’ancrage. L’année dernière, quand nous étions en manque de solutions, elle parvenait à marquer. Beaucoup de ballons passaient par elle et, cette saison, on doit pouvoir prendre davantage nos responsabilités. Avec Alyson (Lizin) et Margot (Bouillon), nous sommes les plus expérimentées dans le groupe et on s’en rend compte.

Samedi face à Loyers, quelles seront les clés du derby ?

On va devoir être intransigeantes de la première à la dernière minute de la rencontre, on ne peut pas souffler 5 secondes. Si, par bonheur, nous avons 20 points d’avance au repos, on ne doit pas s’arrêter, poursuivre et leur en mettre 40.

En espérant qu’une victoire en appellera une autre ?

Oui, un peu comme la saison passée, où nous avions gagné 5-6 fois d’affilée. Nous devons idéalement faire un trois sur trois lorsque le calendrier sera plus abordable, avec le déplacement à Templeuve notamment. Nous pouvons quand même avoir quelques regrets par rapport à notre démarrage, on aurait dû l’emporter à Ottignies et à Liège.