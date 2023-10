Avec deux succès à domicile pour deux défaites hors de ses bases, l’ombre de la défunte saison, lors de laquelle les Namurois n’avaient gagné qu’une seule fois à l’extérieur, plane dans les esprits belgradois. C’est donc avec la ferme intention de se rassurer que Belgrade s’en va défier Hasselt, une formation qui ne compte pour sa part qu’un seul succès.

"Il est clair que je ne peux m’empêcher de repenser à nos résultats laborieux hors de chez nous de l’an dernier, mais le contexte est autre et surtout l’équipe n’est plus la même, se rassure le coach namurois Didier Thémans. Et puis cet unique succès c’est justement à Hasselt que nous avions été le chercher, alors espérons que l’histoire pourra se répéter. Gagner là-bas nous permettrait de vraiment bien lancer notre saison mais ce ne sera pas facile. Vu la jeunesse de notre groupe, nous savons aussi qu’il y aura régulièrement des hauts et des bas chez certains."