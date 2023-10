9-35, 11-17, 17-26, 12-23.

CINEY: Beguin 10 (2x3), Van Meerbeeck 12 (2x3), Ronveaux 5 (1x3), Vanhorsigh 7 (1x3), Delire 5, Bechoux 4, Laurant 2, Medjo 4, Colin, Bouqué.

BOOM: Verburgt 5 (1x3); Van Bruggenhout 14 (2x3), Daelemans 10, Bah 25 (3x3), Vindevogel 2, Van Hoof 8, Nauwelaers 9 (1x3), Moore 17 (1x3), Knaepen 10, Govaerts.

Dès le coup d'envoi, Boom démontre sa rapidité d'exécution. Peu habitué à subir une grosse pression, Ciney est contraint à multiplier les mauvais choix. À tous les coups, les pertes de balle sont punies par des paniers en transition car les Bleues n'ont pas le temps de se replacer. Ciney prend l'eau (8-18, 4e). Si les ballons perdus se font moins ressentir par la suite côté cinacien, les reconversions de Boom sont tout bonnement impressionnantes, concluant efficacement par un lay-up ou par un tir primé. C'est déjà 14-35 après dix minutes.

Après le break utile, les Cinaciennes se corrigent en remontant avec de meilleures intentions et entament le deuxième quart par un 5-0. Par ailleurs, elles sont davantage présentes en défense et limitent l'accès à l'anneau à Boom, qui baisse quelque peu en intensité. En revanche, Ciney joue dans la précipitation en attaque au lieu de construire. Il ne profite pas de son temps fort défensif. Avant la pause, des trous d'air dans la raquette locale ressurgissent. Le score affiche 25-52 à la mi-temps.

Même si la messe est dite, Ciney se bat et commence à prendre confiance en son jeu. En se montrant plus patientes, les Bleues se créent des espaces avant de finir à distance. De l'autre côté, l'Australienne Moore assure au scoring pour sécuriser l'avance de son équipe (36-62, 25e). Ensuite, si Ciney rencontre un moment de moins bien offensivement, l'étincelante Bah, âgée de 18 ans, punit chaque erreur adverse. C'est 42-78 à la 30e.

Alors que la belle équipe de Boom, pas rassasiée, continue sur un rythme effréné, les Cinaciennes souffrent physiquement, avant de terminer par quelques coups d'éclat. La coupe de Belgique s'arrête logiquement en huitièmes de finale pour Ciney. "On était dans l'admiration en début de match, regrette le coach, Jurgen Van Meerbeeck. On a regardé les autres jouer. Face à des filles qui s'entraînent tous les jours, on est forcé de subir une intensité permanente offensive et défensive. Nous avons des joueuses de notre division. Après, on a changé d'attitude et ça a été meilleur dans le contenu. Mais je retiens le point positif, qui est d'être arrivé jusque-là."

"On a été pris par la peur et on a sans doute trop respecté l'adversaire, admet l'ailière, Océane Ronveaux. Face à une grande intensité, on a connu trop de pertes de balle et on était incapable de servir inside. À partir du deuxième quart, on a sorti un jeu plus correct avec une meilleure défense, et les shoots ont commencé à entrer. Mais opposés à des joueuses capables de tout faire, il était compliqué de trouver la solution."