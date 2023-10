Ce rendez-vous du printemps sera encore là en 2024. Mais avec un autre statut: ce ne sera plus une simple kermesse mais un interclubs.

"Nous allons intégrer la Coupe de Belgique des juniors, raconte Arnaud Guillaume, membre de l'organisation. Comme ce sera notre première organisation à ce niveau, nous avons décidé de nous concentrer sur cette seule épreuve. Il n'y aura donc plus de course pour les cadets, surtout qu'en cette date du dimanche 7 avril, elle aurait été en concurrence avec une autre course en Wallonie, le Mémorial Antoine Demoitié."

Ce Grand Prix Ferdinand Bracke a été créé à l'initiative de l'ancien pro Justin Van Hoecke et est organisé par Sprint 2000 Charleroi, en collaboration avec la Ville de Walcourt.