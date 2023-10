Dylan Henrard impose déjà sa BMW

Henrard de bout en bout

Du côté de ceux ayant répondu présents, Dylan Henrard ne se faisait pas prier pour prendre d’emblée les commandes de l’épreuve. Venu parfaire son apprentissage de la BMW M3 E46 exLefevere et ex-Bouts, le Namurois dominait la course de la tête et des épaules et n’allait jamais être inquiété pour la victoire finale. Derrière, par contre, cela se pressait au portillon et les Mitsubishi Lancer Evo10 se succédaient au deuxième rang provisoire puisqu’après un premier intermède des œuvres de Maxime Wirtz (qui se retirait sur une panne d’essence dans l’ES4), on pointait ensuite Greg Vandevelde. Le Néerlandophone ne pouvait toutefois pas résister au retour en force de Christian Guillemin, de plus en plus à l’aise au volant de sa Porsche 991 GT3 au fur et à mesure que la journée avançait. Terminant à la troisième place, Greg Vandevelde, comme d’autres d’ailleurs, préférait ne pas rentrer sa voiture au parc fermé final. Point de déception ou d’amertume cependant pour lui qui estimait avoir passé une chouette journée mais préférait regagner au plus vite son domicile limbourgeois. Une décision qui offrait la dernière marche du podium à Jérémy Doumont, ravi de sa première expérience au volant d’une Mitsubishi Lancer Evo10 R4.

Pétrisot fou de joie

En D1-2-3, le multiple champion Julien Delleuse, déjà assuré du sacre depuis la manche précédente, avait choisi de ne pas effectuer le déplacement. Tout profit pour Cédric Pétrisot qui tirait le premier avant d’être ensuite débordé par Jérémy Delchambre et Denis Willem, bien décidés à en profiter également. À mi-parcours, ces trois animateurs se tenaient en à peine 4 secondes mais le pilote de la bavaroise se voyait ensuite considérablement retardé par une crevaison et concluait sa course au sixième rang final, laissant les deux Françaises en découdre jusqu’à ce que Jérémy Delchambre rencontre des soucis de.portières, lui faisant concéder une vingtaine de secondes dans la sixième spéciale, offrant ainsi la victoire à un Cédric Pétrisot fou de joie: "On ne s’y attendait pas au départ, je vous l’assure. C’est ma première victoire au général. Par le passé, j’ai collectionné les places d’honneur mais nous n’avions jamais concrétisé au général. Voici qui est fait, c’est génial! On en espère d’autres maintenant!"

En Prov’Historic, la catégorie "Classic" faisait l’objet d’une lutte de tous les instants entre les Ford Escort MK2 de Christophe Dupon et Pascal Regnier jusqu’à ce que la boîte de vitesses du dernier le contraigne au retrait, offrant une voie royale à son adversaire. Christophe Dupon s’imposait donc largement devant les autres Ford Escort MK2 de JeanClaude Simon et Etienne-Philippe Courtin. Cinquième, Dans le classement PH/SR, réservé aux véhicules ne répondant plus à la fiche d’homologation d’époque et/ou produits entre 1983 et 1988, Philippe Castremanne se montrait le plus à l’aise avant de pêcher par excès de prudence lors de ce qu’il imaginait être une crevaison (qui n’en était pas une!). La célèbre Suzuki Swift GTi se voyait ainsi rejetée sur la dernière marche du podium. Stef Schoenmakers et Cédric Deshayes n’en demandaient pas tant pour prendre le relais en tête.