Déjà dans l’ambiance d’Halloween à Rochefort ou Thy-le-Château, des classiques à Bossière ou Floreffe

La deuxième manche de la Tournée des Corridas a lieu ce vendredi à Rochefort, à l’occasion de la Corrida d’Halloween. Le départ commun au 5 et au 19 kilomètres est prévu à 19h30.

Jogging de Floreffe

Dans le cadre du Challenge Vals et Châteaux, les athlètes se fixent rendez-vous ce samedi à Floreffe à l’occasion du Jogging de Floreffe. Le 5 kilomètres lance les festivités à 15h00, avant, 10 minutes plus tard, le départ du 10 kilomètres.

La Course des Cithytrouilles à Thy-le-Château

Comme chaque année, à cette période, Thy-le-Château est pris d’assaut par les joggeurs à l’occasion de la Course des Cithytrouilles. Samedi, à 16h00, les participants du 11,2 kilomètres s’élanceront, avant, 10 minutes plus tard, ceux du 6 kilomètres.

Trail de l’Orneau à Bossière

Conjointement organisé par le Gag et le GTC, le Trail de l’Orneau a lieu ce dimanche. En plus de la marche nordique et chronométrée, deux distances de 22 et 33 kilomètres sont au programme, dès 10h00.

