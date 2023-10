La boucle de 1,7 kilomètres, assez courte, permettait aux 185 athlètes réunis d’être applaudis à plusieurs reprises puisqu’il fallait la parcourir à trois ou cinq reprises pour atteindre les 5,1 et les 8,5 kilomètres.

Au terme des trois boucles, Thomas Février était le premier à rallier l’arrivée, avec deux petites secondes d’avance sur Tom Dambroise. Benjamin Preaux complétait le podium.

Chez les dames, l’Acco était bien représenté, avec la victoire d’Elise Taminiau, devant Zoé Mestdagh et Stéphanie Paternostre. "Je ne fais pas souvent des courses dans le noir, mais j’ai plutôt apprécié. Le résultat est encourageant, avant la reprise des cross qui approche", souligne la gagnante, qui brille chaque hiver dans les labourés.

Sur la longue distance, la victoire est revenue à un triathlète du Tri4Phil, qui évoluait donc à domicile. Esteban Erroyaux boucla les cinq tours avec plus de trois minutes d’avance sur Benjamin Grandjean et Johnny Dewever. "C’est une course qui me tient à cœur, puisque c’est celle de mon coach, Johnny, et de mon club. J’ai décidé de partir assez vite et je me suis retrouvé seul en tête. J’ai profité des encouragements des nombreux supporters et suis parvenu à garder les 18,5 kilomètres/heure de moyenne", raconte le vainqueur. Chez les dames, la triathlète et swimrunneuse, Valérie Leroy, a terminé devant Marie Destrée et Marie Colot. "Chouette petite course afin de retrouver un peu de rythme, avec pas mal de jeunes athlètes qui traçaient. J’aimais le fait de passer de nombreuses fois devant les supporters", souriait Valérie.

Les podiums

5,1 km

HOMMES: 1. Février Thomas 00:17:22, 2. Dambroise Tom 00:17:24, 3. Preaux Benjamn 00:17:32, 4. Gondry Corentin 00:17:33, 5. Baivier Valentin 00:17:41

FEMMES: 18. Taminiau Elise 00:19:20, 21. Mestdagh Zoe 00:20:00, 39. Paternostre Stephanie 00:22:12, 42. Mestdagh Zelie 00:22:31, 47. Gonze Enea 00:23:39

8,5 km

HOMMES: 1. Erroyaux Esteban 00:27:53, 2. Grandjean Benjamin 00:31:00, 3. Dewever Johnny 00:31:03, 4. Yernaux Maxime 00:31:23, 5. Evrats Matthias 00:31:38

FEMMES: 15. Leroy Valerie 00:35:17, 16. Destree Marie 00:35:49, 23. Colot Marie 00:38:20, 34. Metzler Delphine 00:40:33, 37. Van Quaquebeke Emy 00:41:14