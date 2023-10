Un trio namurois parmi les liberos de l’élite

Damien Bouvier (Achel) et Fabio Cocchini (Waremme) s’affrontaient, eux, lors de cette journée d’ouverture. Avec un succès 3-1 pour les Limbourgeois. "On a très bien commencé, en mettant une grosse pression pour gagner le premier set. Puis, Achel y est allé à fond et on s’est un peu écroulés dans tous les domaines", résume Fabio, premier libero des troupes liégeoises du Malonnois Frédéric Servotte cette saison (Martin Lechien, venu en double affiliation de Nivelles, est le second). "On est une nouvelle équipe. Il a fallu le temps de prendre ses marques, dans un contexte de rencontre officielle. Commencer par une victoire nous met en confiance avant d’aller à Leuven ce mercredi. On aura un beau coup à jouer", signale Damien, qui évoluait en N3 à Walhain, la saison passée. "Le coach d’Achel, qui m’avait vu jouer quand j’étais en Ligue B à Nivelles et lui à Booischot B, m’a contacté en février. Au début, j’hésitais, car il y avait les longs trajets. Mais j’ai fini par accepter sa proposition", explique celui qui a déjà côtoyé la Ligue A durant 1,5 an, lorsqu’il était en double affiliation à… Waremme.

Objectifs

La division compte neuf équipes, comme l’an dernier. Les six premiers de la phase classique disputeront les play-off 1 et les trois derniers les play-off 2 (sans descendant).

Fabio Cocchini: "On vise les PO1 et je pense qu’on a l’équipe et les qualités pour y arriver. On vient de perdre trois points, mais il n’y a rien de mal fait. Difficile de dire qui seront nos concurrents directs, car il y a eu beaucoup de changements dans les effectifs. Maaseik et Roulers seront encore au-dessus du lot. Mais contre les autres, ce sera jouable."

Sébastien Dumont: "On est la seule équipe à ne pas s’être trop renforcée. Le Top 6 paraît donc compliqué, mais en sport, il ne faut jamais dire jamais. Notre force, ce sera justement d’avoir l’habitude de jouer ensemble, d’être soudés. On fera le maximum, en pensant aussi à s’amuser, et on verra où on en sera après quelques matchs. On est toujours capables de jouer un sale tour aux grosses équipes…"

Damien Bouvier: "La préparation s’est bien passée et l’ambiance dans le groupe est très chouette. C’est prometteur. On peut créer la surprise lors de certains matchs. Et, personnellement, j’ai vite trouvé mes repères, en ayant la confiance de tout le staff et de mes équipiers."

Noyaux

Fabio Cocchini: "Le club a recruté deux internationaux: Seppe Baetens, qui vient d’Alost et évolue au plus haut niveau depuis des années, et Kevin Klinkenberg, qui revient aux sources après avoir joué à l’étranger pendant dix ans. Ils nous amèneront beaucoup d’expérience et c’est ce qu’il nous manquait. On dispose cette fois d’un bon mix entre jeunesse et anciens."

Sébastien Dumont: "Tanguy Nevot, un attaquant, est notre seul renfort. C’est un Français venu travailler à Louvain-la-Neuve, où étudie sa compagne. Dans l’autre sens, Robin Foret et Jens Christiaens sont partis à Nivelles. Et notre T2, Filip Van Der Bracht, a eu une belle opportunité de coiffer la casquette de coach principal de la N1 d’Hemiksem. Avec aussi peu de changements, la cohésion est déjà là."

Damien Bouvier: "On a une bonne équipe. Deux de nos joueurs ont manqué une partie de la préparation. Alexandru Rata, un opposite roumain, est allé disputer le quart de finale du championnat d’Europe. Et Michaël Fransen était en Chine, au tournoi de qualification pour les J.O."

Liberos

Les trois Namurois de la division occupent le même poste. Une explication ?

Fabio Cocchini: "Ah oui, tiens, je n’y avais pas pensé. C’est peut-être une question de taille. Ou bien c’est une simple coïncidence."

Sébastien Dumont: "C’est vrai, c’est bizarre. La Ligue se ferme de plus en plus et les clubs flamands y sont largement majoritaires, ça réduit les possibilités. La montée de l’équipe de Namur en N2 fera du bien, pour y aguerrir des jeunes de chez nous. Mais il en faudrait plus."

Damien Bouvier: "Fabio et moi avons commencé à Arsimont, avec Jean-François Legrand. Ce n’est peut-être pas anodin, car il portait une attention particulière à ce rôle. Et puis, on n’est pas très grands, tous les trois. On n’avait donc pas trop de choix, en tout cas pour militer à un haut niveau."