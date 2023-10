Mleczko, encore devant malgré ses 52 ans, à Namur

Au terme de la première boucle, Arthur Rosière et Juliette Melchior s’imposèrent largement, alors que nombreux étaient ceux qui repartaient pour au minimum un tour. Au deuxième passage de la ligne, les trois premiers s’étaient alignés sur la plus longue distance. Il fallait attendre le 4e concurrent pour le voir stopper sa montre. C’était un papa d’élève, Olivier Mleczko. "Il y avait pas mal de relances, même si le parcours était relativement plat, ce qui ne le rendait finalement pas si simple que cela. Il y avait trois gars devant moi, à une dizaine de mètres, mais ils étaient tous inscrits sur le long parcours. Je suis donc le premier à m’être arrêté après deux boucles", raconte avec fierté Olivier Mleczko, du haut de ses 52 ans.

Chez les filles, c’est une nouvelle victoire pour Apolline Ramboux, que rien n’arrête, pas même des jambes en compote après une grosse sortie VTT la veille. "Samedi, au lieu de faire 2h de VTT, je me suis perdue dans les bois et me suis retrouvée avec 3h au compteur et plus de 1200 mètres de D +. Autrement dit, dimanche matin, les jambes me rappelaient mes péripéties de la veille, commence la jeune athlète de l’Institut Saint-Louis Namur. Je ne m’attendais donc pas à un super-temps, mais l’idée était surtout de retrouver les copains. Au final, malgré un départ rapide, je suis parvenue à garder un bon rythme."

Sur le 10,5 kilomètres, la victoire est revenue à Naïm Parmentier, pour une petite trentaine de secondes, et à l’ancienne basketteuse, Perrine Drygalski. "Le premier tour s’est déroulé aux sensations, à cause d’un souci de montre. Je me suis cramée et ai donc dû gérer les deux tours suivants. J’ignorais totalement mon classement. C’est seulement au moment de partir que j’ai appris, par les organisateurs, que j’étais sur le podium", s’amuse Perrine Drygalski.

Les podiums

3,5 km

HOMMES: 1. Rosiere Arthur 00:11:57, 2. Colson Thomas** 00:12:29, 3. Anciaux Lassian 00:12:35, 4. Melchior Martin 00:13:00, 5. Gys Alexy 00:13:10

FEMMES: 7. Melchior Juliette 00:13:54, 15. Cougnet Laurence 00:15:18, 21. Blampain Manon 00:15:51, 22. Hubert Solene 00:15:55, 27. Byoat Agathe 00:17:40

7 km

HOMMES: 1. Mleczko Olivier 00:25:20, 2. Étienne Fabrice 00:26:55, 3. Douillet Théophile 00:27:05, 4. Wery Simon 00:27:07, 5. Beriot Noa 00:27:46

FEMMES: 11. Ramboux Apolline 00:28:45, 24. Gaudin Anais 00:30:33, 29. Demeneffe Stéphanie 00:32:13, 33. Nemery Geraldine 00:32:46, 37. De Bonhome Apolline 00:33:54

10,5 km

HOMMES: 1. Parmentier Naim 00:38:22, 2. Wanet Jérémy 00:38:48, 3. Blairvacq François 00:39:00, 4. Toussaint Maxime 00:41:25, 5. Arquin Thibaut 00:42:12

FEMMES: 39. Drygalski Perrine 00:54:29, 47. Toisoul-Laurent Clemence 00:59:05, 50. Crispin Apolline 00:59:46, 51. Mathieu Marie** 00:59:50, 52. Gobeaux Rosemarie 01:00:04