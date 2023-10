Les meilleurs sentiers de la région d’Yvoir

Sur le 11 kilomètres, un trio se retrouva rapidement en tête. Florent Lomba, Loïc Sorée et Mathieu Piron prenaient les commandes. Les deux premiers, plus véloces en descente que leur aîné, ne parvenaient toutefois pas à le distancer. C’est d’ailleurs Mathieu qui s’imposa, au sprint. "Le parcours était super-varié et exploitait les meilleurs sentiers de la région. Nous nous sommes livrés une belle bagarre avec Florent et Loïc. Je suis parvenu à faire la différence en montée et lors des relances sur le plat. Cela s’est terminé au sprint avec Loïc et Florenta termine avec deux secondes de retard", commente le vainqueur.

Malgré un souci de débalisage, les participants ne semblaient pas en tenir rigueur aux organisateurs, tant les parcours étaient agréables. Fanny Lavarra, gagnante chez les dames, ne disait pas le contraire. "Nous sommes plusieurs à avoir loupé le passage dans la carrière, à cause d’un problème de balisage. Toutefois, cela n’a aucun impact sur le classement. J’ai terminé avec plusieurs minutes d’avance sur la deuxième dame, grâce à un petit trou creusé lors de la première difficulté". Sophie Burné et Oriane Goffin ont complèté le podium féminin.

Capelle infatigable

Rien ne l’arrête. Que ce soit sur du court, du long, de la route ou du trail, Christian Capelle continue d’allonger son palmarès. Il s’est cette fois imposé sur le 22 kilomètres, devant Valentin Henry et Jules Tuerlinckx. Chez les filles, une athlète néerlandophone, Marie Deijcke, a décroché la victoire devant Hélène Dassy et Aicha Mathieu. "Je m’étais prévu un week-end choc, avec deux courses et un entraînement off. J’abordais donc ce Festi’Trail avec des jambes assez fatiguées, après le Cochon’Night de la veille au soir. Au final, aucun regret, c’était très beau trail, avec du dénivelé comme on l’aime. Mais je confirme que je suis K-O.", souriait Hélène.

Enfin, sur la version "hard" de 33 kilomètres, Nathan Delbecq a pris la première place, avec une avance de plus de 13 minutes devant Jérôme Van de Meerssche et Robin Roobaert.

Gestion et constance ont été les maîtres mots de Julie Garrigue, qui termina avec une très large avance sur Wendy Scolas et Ninon Legendre. "Je suis contente de ma perf. Je partais dans l’idée de ne pas dépasser mes limites et suis parvenue à rester constante dans mes allures, avec une gestion tranquille et maîtrisée. Et puis, j’ajoute une petite chute sur les fesses à mon palmarès. Un trail, si on ne finit pas un peu boueux, c’est qu’on n’a pas assez joué", s’amuse la gagnante.

Les podiums

11 km

HOMMES: 1. Piron Mathieu 00:49:58, 2. Sorée Loic 00:49:58, 3. Lomba Florent 00:50:00, 4. Tirifahy Augustin 00:51:45, 5. Goyens William 00:55:01

FEMMES: 19. Lavarra Fanny 00:58:59, 25. Burné Sophie 01:04:11, 26. Goffin Oriane 01:05:58, 30. Rase Claire 01:06:31, 33. Marchand Lætitia 01:07:11

22 km

HOMMES: 1. Capelle Christian 01:51:43, 2. Henry Valentin 01:53:45, 3. Tuerlinckx Jules 01:54:27, 4. Boreux Jean-François 01:55:53, 5. Decraene Xavier 01:57:03

FEMMES: 10. Derijcke Marie 02:04:26, 13. Dassy Hélène 02:06:32, 18. Mathieu Aicha 02:07:31, 25. Breniaux Anne 02:13:27, 31. Mallet Estelle 02:15:43

33 km

HOMMES: 1. Nathan Delbecq 02:41:40, 2. Jérôme Van de Meerssche 02:55:02, 3. Robin Roobaert 02:58:00, 4. Sylvain Ridoo 03:04:07, 5. Ludovic Lambert 03:04:24

FEMMES: 20. Julie Garrigue 03:20:16, 43. Wendy Scolas 03:40:54, 61. Ninon Legendre 03:55:32, 63. Catherine Elleboudt 03:56:32, 70. Karo De Mol 04:04:56