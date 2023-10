Lancement de la Tournée des Corridas

Le bon finish de Nino Braet lui a permis de s’imposer sur le 5 kilomètres, devant Antoine Havenne et l’athlète du Tri-B, Tanguy Bihain, également aligné sur le trail, une petite heure plus tard. "La saison passée a été compliquée, physiquement et mentalement. Je suis content de pouvoir retrouver mes sensations. L’objectif, c’est vraiment de prendre un maximum de plaisir sur cette Tournée des Corridas et d’améliorer mes chronos dès le printemps prochain", commente Nino.

Partie très rapidement, Fiona Kairet a ralenti un peu sur la seconde partie du parcours mais s’est adjugée la victoire, devant Virginie Grégoire et Stéphanie Paternostre.

Théo Suray et Grégoire Tilmant ne pouvaient rien faire face à un Firmin Masset en grande forme sur le 10 kilomètres. "Le règlement a un peu changé au niveau du système de points: il faut idéalement prendre le départ de toutes les courses et je ne suis pas certain de pouvoir le faire. On verra donc pour la suite de la saison. Côté course, j’ai décidé de partir assez vite pour pouvoir me réchauffer, vu les températures assez fraîches. J’ai donc creusé assez rapidement. Théo est revenu à mi-course, mais je suis parvenu à relancer pour faire la totalité de la course en tête", raconte le sympathique Firmin.

À peine une semaine après son chrono de 2 h 43 au Marathon d’Eindhoven, Valentine Mathy a remis un peu de vitesse dans ses entraînements et s’est imposé sans trop de difficulté et sans devoir mettre trop d’intensité, en signant une cinquième place au scratch.

Après avoir passé près de deux mois à la montagne, Mathis Lange a récolté les fruits de son travail en s’imposant sur le 8 kilomètres, devant Igor Dumont et Sylvain Clarenne. "On est parti en groupe et dès la première difficulté, après deux kilomètres. j’ai appuyé un peu mon relais et, au panache, je suis parvenu à prendre la tête de la course, pour ne plus jamais la lâcher. Cet hiver, place à la Tournée des Corridas et aux cross, pour préparer activement la saison estivale, sur des 15 kilomètres", précise Mathis. Succès de Charline D’Orchymont chez les dames, devant l’autre sœur Grégoire, Valérie, et Alice Hérin.

Ce n’est pas la soirée des 50 ans de l’Arch, son club de cœur, qui a empêché Jordane Rodrique de décrocher un nouveau succès. "Ce n’est pas un parcours facile, avec une fameuse difficulté. Je suis toutefois arrivé à garder mon allure et à faire la différence". Retour à la compétition victorieux pour la jeune maman Stéphanie Cappelle, à peine deux mois et demi après son accouchement. "Je suis hypercontente. J’ai commencé par de la marche, puis petit à petit par de la course à pied (30 secondes, puis une minute). Et je suis repartie."

Les podiums

5 km

HOMMES: 1. Braet Nino 00:17:26, 2. Havenne Antoine 00:17:29, 3. Bihain Tanguy 00:18:11, 4. Pierard Tanguy 00:18:57, 5. Dandoit Noah 00:19:04

FEMMES: 30. Kairet Fiona 00:22:36, 32. Grégoire Virginie 00:22:50, 34. Paternostre Stéphanie 00:22:56, 36. Denuit Lesley 00:23:16, 40. Petralia Rinalda 00:23:43

10 km

HOMMES: 1. Masset Firmin 00:34:49, 2. Suray Théo 00:35:42, 3. Tilmant Gregoire 00:37:27, 4. Devillet Anthony 00:37:34, 6. Denoiseux Rémi 00:40:51

FEMMES: 5. Valentine Mathy 00:40:34, 22. Hubert Isabelle 00:49:57, 23. Rommel Maëlyss 00:50:28, 24. Sennesael Anne-Laure 00:50:28, 29. Bartiaux Aline 00:54:25

8 km

HOMMES: 1. Lange Mathis 00:35:03, 2. Dumont Igor 00:36:47, 3. Clarenne Sylvain 00:37:00, 4. Roelandts Pierrot 00:37:05, 5. Bihain Tanguy 00:37:23

FEMMES: 13. D’Orchymont Charline 00:43:36, 16. Gregoire Valérie 00:43:51, 17. Hérin Alice 00:43:52, 24. Aerts Sophie 00:45:10, 31. Pierard Maud 00:47:13

16 km

HOMMES: 1. Rodrique Jordane 01:11:07, 2. Deravet Sébastien 01:11:50, 3. Chaboteaux Jerome 01:16:22, 4. Bourtembourg Frédéric 01:18:02, 5. Louis William 01:21:20

FEMMES: 13. Cappelle Stéphanie 01:30:09, 19. Lietar Alice 01:31:58, 23. Provoost Kathy 01:33:38, 35. Rulkin Sophie 01:37:43, 41. Bodaux Stéphanie 01:41:32