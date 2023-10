Joli plateau aux "Foulées des Biwacks"

En plus des distances habituelles proposées sur la majorité des épreuves, un 2,5 km était au menu. Si ce sont souvent les plus jeunes qui sont intéressés par ce type de distance, certains n’hésitent pas à y travailler leur vitesse. C’était le cas de Stéphane Boursoit, qui termina avec une confortable avance, devant Damien Massinon et Julien Eloi.

"Je préfère les courtes distances. Lorsque je vois qu’il y a un 2,5 kilomètres organisé à proximité de la maison, je n’hésite pas longtemps. J’étais sur la ligne de départ avec l’intention de faire un podium. Si je suis parvenu à accrocher les meilleurs du 5 et du 10 kilomètres sur la première partie du parcours, l’écart commença à se creuser sur la seconde portion. J’ai toutefois gardé à distance les plus jeunes, pour finalement décrocher la victoire", commente Stéphane Boursoit. Chez les filles, Alice Vantomme s’est montrée la plus efficace, devant Céline Philippin et Valentine Struvay.

Sous la pression de ses filles

L’athlète de l’Ocan, Boris De Grelle, a terminé les 5,2 kilomètres devant Sacha Thiry et Sébastien Louis. "C’était une première participation pour moi, alors que c’est juste à côté de la maison. La course a démarré rapidement, sous l’impulsion de Joachim Libois. Un petit groupe de six athlètes s’est détaché. Je me suis accroché pour rester dans la foulée des gars. Sacha était en tête et ce n’est que dans la dernière côte que je suis parvenu à la rattraper. Cela s’est finalement joué au sprint et j’ai gagné d’un rien. Il est impressionnant, alors qu’il est encore jeune", raconte Boris.

Avec sa casquette de maman d’élève, Céline Mahée a devancé Florine et Célia Ponlot. "Les filles ont mis la pression à leur papa et à moi, pour que nous soyons au départ. Boris (Rolin) étant toujours malade, c’est moi qui m’y suis collée, s’amuse Céline. Au final, cela me force à refaire un peu de rythme en phase de reprise, après l’Ironman de Vichy. Et puis, c’est vraiment chouette d’être encouragée par les filles et leurs copines de classe."

Retrouver le rythme

Sur le 10,4 kilomètres, comme l’an dernier, l’Andennais Joachim Libois est venu faire la course en tête et s’imposer avec le sourire. "C’est un petit jogging de la région et c’est la deuxième année que j’y participais. L’idée est de reprendre un peu le rythme de la compétition après ma coupure, en intégrant quelques courses dans mon planning d’entraînement", raconte le triathlète, qui a bouclé l’épreuve avec une confortable avance de 38 secondes sur un autre triathlète, Adrien Roldan, et Fabrice Étienne. Le podium féminin était composé de Vicky Vanluyten, Maëlle Lambert et Sarah Tallier.

Classements

2,5 km

HOMMES: 1. Boursoit Stéphane 9:29, 2. Massinon Damien 10:53, 3. Julien Eloi 10:53, 4. Philippin Gauthier 11:03, 7. Collette Roméo 14:05.

FEMMES: 5. Vantomme Alice 12:17, 6. Philippin Céline 12:59, 13. Struvay Valentine 15:27, 14. Gaglianone Elsa 15:28, 15. Kaisen Ellie 15:33.

5,2 km

HOMMES: 1. De Grelle Boris 19:05, 2. Thiry Sacha 19:08, 3. Louis Sébastien 19:15, 4. Duchatelet Pierre 20:12, 5. Regaert Simon 20:30.

FEMMES: 7. Mahée Céline 20:40, 13. Ponlot Florine 23:09, 17. Ponlot Célia 24: 03, 26. Yannou Caroline 27: 42, 27. Baonville Cindy 27: 42.

10,4 km

HOMMES: 1. Libois Joachim 38: 10, 2. Roldan Adrien 38: 48, 3. Étienne Fabrice 40: 07, 4. Lona Pierre-Nicolas 40: 45, 5. Hostaux Lorent 41: 22.

FEMMES: 11. Vanluyten Vicky 44: 00, 17. Lambert Maëlle 46: 22, 22. Tallier Sarah 47: 20, 27. Piraux Emeline 50: 33, 30. Gilis Eugenie 50: 46.