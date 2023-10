À Ciney, rencontrer une équipe de division 1 en coupe de Belgique est devenu une coutume. En effet, les Cinaciennes se frottent à l’élite du basket féminin pour la quatrième saison de rang. La capitaine, Constance Beguin, préface ce fameux match contre les Phantoms de Boom.

Constance, comment se sent le groupe avant ce huitième de finale ?

Nous sommes d’abord contentes d’avoir atteint ce stade de la compétition. Ensuite, nous sommes impatientes d’affronter une D1, d’autant qu’il n’y a aucune attente envers nous sur ce match. Ça fait du bien d’aborder une partie de la sorte puisqu’en championnat, nous avons moins le droit à l’erreur. Ici, ce n’est que du bonus.

Est-ce un objectif de croiser une D1 chaque saison ?

C’est toujours chouette d’effectuer un beau parcours mais on ne se met pas la pression en début de saison d’affronter une D1. On se fie plutôt au calendrier. Néanmoins, ce genre d’affiche amène de l’événement au club.

Quels sont les atouts à mettre en œuvre de votre côté pour contrarier Boom ?

Premièrement, nous devons nous trouver collectivement en attaque, un domaine dans lequel nous avons pêché ces derniers matchs. Deuxièmement, il sera indispensable de répondre collectivement en défense également, étant donné que Boom a une grande frappe offensive, notamment l’ailière australienne, et seule professionnelle de l’équipe, Kristina Moore. Elle impressionne en zone de finition. Sans oublier les autres. On a toujours tendance à s’adapter à l’adversaire pour prendre le meilleur sur l’autre. J’espère que ça sera aussi le cas face à Boom. Sinon, avoir retrouvé un noyau au complet soulage. On ressent davantage de fluidité dans le jeu et on remarque des points d’amélioration au fil des matchs.

À quel niveau jugerez-vous que votre match sera réussi ?

L’ambition sera d’accrocher Boom le plus longtemps possible. La saison dernière, nous avions tenu la dragée haute le Basket Namur Capitale pendant une mi-temps. Nous espérons faire aussi bien, voire mieux.

Voici Phantoms Boom prévenu.