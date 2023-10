Week-end chargé à Vedrinamur

Cette saison est compliquée pour les Vedrinois. Ils devront se battre jusqu’au bout pour arracher le maintien. "Nous avons perdu quelques joueurs ces dernières saisons comme Jérôme Blétard qui a pris du recul avec le ping. François Gobeau, lui, a émis le souhait de jouer en Superdivision. Il ne peut donc pas disputer les 22 rencontres de D1 nationale. Moi, j’ai 49 ans. Et ces dernières semaines, je n’ai plus le niveau que j’avais affiché en fin de saison dernière. Cécile Ozer peut nous renforcer mais seulement quand elle ne joue pas avec l’équipe de Superdivision dames."

La formation avant tout

Reste les jeunes qui font partie depuis longtemps du projet du club. Gabriel Stanescu pourra enchaîner les rencontres de la Superdivision et celles de D1 nationale. Maxime Degive, le très jeune fils de Cécile Ozer, doit s’épanouir avec Manu Laforge et ses potes. "Le problème c’est que la série est très relevée puisqu’il n’y en a plus qu’une pour toute la Belgique. On devra donc aligner la meilleure équipe possible pour espérer laisser derrière nous nos concurrents directs pour le maintien comme Schulen ou la Villette, voire Tiège. Nous aurions pu nous renforcer en débauchant l’un ou l’autre renfort mais nous ne pouvions nous aligner financièrement par rapport à d’autres clubs. Nous avons toujours voulu gérer le club de manière rigoureuse. On voit bien que les clubs qui paient les joueurs sont souvent dépendants de mécènes et que cela ne peut pas durer très longtemps."

Conserver une équipe en D1 nationale est important pour Vedrinamur. Cela constitue un palier idéal pour les jeunes qui, à terme, veulent accéder la Superdivision. Comme Maxime Degive cette saison. Donc l’avenir passe aussi par l’éclosion de nouveaux talents. Mathias Gaone, B6 à 17 ans, et Sami Desmedt pourraient de ceux-là. "Ils ont été formés tous les deux chez nous. Ils doivent encore passer mais ce serait chouette qu’ils évoluent en D1 nationale dans quelque temps."