Viktor Pokorny: "Etre ambitieux, en respectant nos valeurs"

Lors de l’assemblée, a été présentée la situation financière et sportive du club. Mais aussi les projets du nouveau CA, sur base d’un plan stratégique élaboré ces six derniers mois, avec l’aide d’une société de consultance. "On a interrogé le plus de membres possible: ceux du CA, du comité opérationnel, les bénévoles, les parents… Cela a constitué un important travail de récolte d’informations et de ressentis, sur lequel on s’est basé pour tracer les lignes d’un plan à long terme, poursuit cet avocat d’un cabinet d’affaires bruxellois. Il faut veiller à une saine gestion financière, mais aussi être ambitieux, tout en respectant les valeurs du club. On doit être fier de tout ce que l’on a déjà accompli, de cet outil exceptionnel. Sans avoir ce complexe propre au sport wallon, voire belge."

Des installations pour tous

"Nous avons beaucoup de projets, enchaîne le successeur de Dominique Jamar. Dont celui d’investir encore dans notre école des jeunes, pour nos membres. Au niveau des infrastructures, on est en discussion avec la Ville et des partenaires, afin d’aménager quatre terrains de padel sur ceux de tennis situés derrière le club house. Une troisième surface de hockey sera peut-être nécessaire, dans quelques années. Et on envisage la construction d’une salle pour l’indoor, qui fait partie de la culture de Namur. On a été deux fois champions de Belgique et on fera notre retour en Division d’Honneur cette saison. Oui, il y a un espace libre, à gauche des terrains actuels. Elle nous servirait en hiver, mais on pourrait la louer en été, à des écoles ou à d’autres clubs, voire l’utiliser comme salle de musculation. L’idée, c’est de faire en sorte que les gens qui viennent chez nous (parents, joueurs, visiteurs…) bénéficient de diverses possibilités (occuper notre salle de réunion pour travailler, faire un padel suivi d’un repas entre amis…) Je me souviens d’une ambiance très familiale, à l’époque de Jambes. Quand on déménage, il faut toujours un peu de temps pour se mettre dedans. On veut contribuer à remettre de la vie dans notre bâtiment."

Viktor Pokorny portera donc désormais la double casquette de dirigeant et de joueur de l’équipe A. "Je ne sais pas si c’est fréquent dans le hockey. J’avais décidé de faire un pas de côté, en raison de ma charge professionnelle. Puis, notre nouveau directeur technique, Manuel Brunet, m’a sollicité pour revenir en première. Je ne suis pas tous les entraînements, ce ne serait pas possible, avec le travail, la famille et un corps qui commence à me lâcher (rire). Je suis d’ailleurs blessé pour le moment. Mais l’idée de transmettre mon expérience aux jeunes m’a séduit. Car nous avons énormément de talents dans nos deux équipes fanion."