Rhatay a eu raison de faire confiance au nouveau staff de Spy

Victorieux de la première tranche et seuls en tête après 9 matchs, les Spirous ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. "On ne se prend pas la tête, le staff encore moins, mais on a envie de continuer à surfer sur la bonne vague et de rester le plus longtemps possible en tête. Les objectifs de début de saison ne sont pas revus à la hausse mais si on peut accrocher quelque chose, on ne s’en privera pas."

À titre personnel, le grand Reida revit aussi après une fin de campagne 2022-2023 très compliquée. Écarté du groupe avant la finale de la coupe de la province remportée par son équipe, il a tourné la page. "C’est du passé, je ne veux plus entendre parler du dernier championnat. J’ai repris cette année avec une grosse motivation, déterminé à montrer que Spy peut compter sur moi."

Contacté par quelques clubs avant l’été dernier, il a pris le temps de la réflexion. "Oui, j’ai hésité à partir, mais j’ai énormément discuté avec Rudy (Anciaux, le coach) et Thibaut (Vigneront, le T2). Je ne connaissais pas le nouveau coach et j’ai sondé beaucoup de personnes du monde du foot. Sans mentir, sur 30 avis, 29 voire 30 ne m’ont dit que du positif sur lui. Le discours du staff a achevé de me convaincre. Et puis Thibaut a joué à ma place pendant des années, c’est la classe de pouvoir profiter de ses conseils. J’ai décidé de leur faire confiance et j’ai bien fait. C’est un staff cool, sans prise de tête, à la bonne franquette mais tactiquement, tout est parfaitement réglé". Et comme l’appétit vient en mangeant, cette tranche, ce n’est peut-être que l’entrée avant le festin de fin de saison.