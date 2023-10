Natoye victorieux à la kermesse

Nouvelle équipe également dans la série, Natoye C est en train de réaliser un beau début de championnat avec une troisième victoire en cinq matches joués. Cette fois-ci, c'est face à Profondeville, le week-end de kermesse dans le village natoyen (53-33). "Cela fait plaisir d'autant plus que les filles ont sorti une très belle prestation, se réjouit la coach condrusienne, Tifany Leroy. E n limitant une équipe comme Profondeville à 33 points inscrits est une très belle performance. Je me dis qu'avec 6 victoires à mi-championnat, on peut voir la suite assez sereinement sans se mettre la pression d'un maintien. "