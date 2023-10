Max Laloux sur les problèmes offensifs de Namur: "Un manque de confiance"

Namur aurait aussi pu revendiquer un nul si le coup franc des Anversois n’avait pas surpris tout le monde. "On a revu les images et le mur n’est pas assez compact, ajoute le T2. Ce sont des petits détails à régler à ce niveau. C’est dur à digérer car on livre notre moins bon match contre l’adversaire le moins armé rencontré jusqu’ici. On avait bien commencé avant de s’éteindre en butant contre l’organisation flamande, rigoureuse et efficace. Je pense aussi qu’on a manqué de patience en se ruant trop vers l’avant au lieu de construire correctement nos actions."