Lionel Brouwaeys a sorti ses chiffres

Il n’y a pas que les déplorables événements d’après-match qui ne sont pas passés inaperçus, samedi soir, à l’Agauche. Le discours du coach taminois, Saïd Khalifa, sur le jeu déployé par son adversaire a suscité de nombreuses réactions. Son collègue Lionel Brouwaeys a sorti les données de ses vidéos et de son programme d’analyse (comme il le fait après chaque rencontre) et nous en a livré quelques-unes. "On a réalisé 14 séquences entre trois et cinq passes et 3 de six ou plus. Et notre enchaînement le plus long est de dix passes. Quant à la possession, elle est de 47-53. C’est donc très proche. Et 40% de notre temps de jeu balle au pied s’est situé dans le dernier tiers du terrain. Quand on veut jouer depuis l’arrière, comme il le dit, c’est avec l’objectif d’aspirer l’adversaire pour le prendre dans son dos. Ce n’est pas ce qu’ils ont fait, ils ont voulu nous presser très haut. Ils ne sont pas arrivés à ce qu’il voulait. Nous aussi, lorsqu’on affronte des blocs bas, on a d’office plus de possession. Mais quand on est allés à Schaerbeek, par exemple, on leur a laissé", fait remarquer "Lio", qui aborde aussi le thème des phases arrêtées. "Elles font partie du foot. Je me souviens d’une étude d’un membre l’Union Belge établissant leur influence à 66%. À Mons, Dante Brogno leur accorde aussi une grande importance. On l’avait vécu à nos dépens, la saison dernière. Mais ces phases, il faut les analyser et les exploiter, sans courir n’importe où, ni n’importe comment. Cela se travaille et c’est ce qu’on fait. Et je ne compte même pas le nombre d’actions de but respectif. Au final, ils n’ont sûrement pas plus construit que nous."