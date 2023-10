Après les performances mondiales de Jonathan et Ophélie relatées dernièrement dans ces colonnes, voici celle d’Hugo le "petit" frère qui les dépasse pourtant déjà en termes de... gabarit.

Hugo a décroché le titre national U18 de style traditionnel (JKA) le week-end dernier à Braine-l’Alleud, un premier sacre donc après les nombreux titres nationaux glanés par ses aînés.

"Jusqu’ici Hugo avait surtout décroché des accessits chez les jeunes au niveau national en"tous styles"(WKF) c’est donc une première pour lui en dans le style japonais traditionnel, explique Jeannot Mulolo, son coach et père. Il est surclassé dans la catégorie U18 alors qu’il a à peine 16 ans pourtant, or c’est une catégorie déjà très physique chez les garçons mais Hugo y bénéficie de sa grande taille. Les francophones et néerlandophones s’affrontent d’abord entre eux pour le titre régional, et on retient alors les huit meilleurs de chaque côté : c’est donc déjà une sélection importante en soi. La particularité de son titre national est qu’il n’a encaissé aucun point. Vu la différence d’âge le concernant , c’est assez exceptionnel", se réjouit encore Jeannot Mulolo.