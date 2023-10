Guillaume Deneffe rassuré après sa 2e place à Nice : “Cela efface les doutes que je commençais à avoir après mon échec à l’UTMB”

Le Liégeois d’origine namuroise Guillaume Deneffe s’est classé deuxième sur les 404 partants de la 2e édtition du Nice Côte d'Azur by UTMB en 22h56, contre 22h22 pour le vainqueur français Gwendal Moysan. Une course difficile au départ (”Après trois heures, j’ai été victime d’un coup de chaud et de crampes. Je me suis retrouvé 10e. Heureusement, la baisse des températures m’a été bénéfique et je n’ai plus connu de grosse alerte jusqu’à la fin”, explique-t-il). Et un final rassurant donc…