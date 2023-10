Evelette-Jallet se sépare d’Anas Boussate

Le club d’Evelette-Jallet (P1) a communiqué de manière officielle la volonté de se séparer de son nouvel attaquant Anas Boussate "pour des problèmes de comportement" . En cause semble-t-il les incidents lors de la rentrée aux vestiaires à Bossière-Gembloux il y a 8 jours. Le club oheytois y avait subi une défaite surprenante et Anas Boussate avait été exclu à la 45e pour une deuxième jaune. "Nous lui souhaitons une bonne continuation" poursuit néanmoins le club et son conseil d’administration. "La décision a été prise en concertation avec le comité et le staff par rapport à son comportement, explique l’entraîneur d’Evelette, Olivier Cauz. Retards à l’entraînement et absence d’excuses semblaient être son quotidien. On veut par là aussi donner un signal fort au groupe quand aux bons comportements à adopter suite à cela".