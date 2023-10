Les Namuroises ont pris une belle revanche sur Lint, en signant leur cinquième victoire de rang ce dimanche, devant des gradins bougeois bien occupés. C’est le premier set qui fut le plus disputé. "On a très bien servi et limité les dégâts que pouvaient nous causer leurs centrales, signale le coach namurois, Dominique Colin. Leur numéro 3, très grande, attaquait sur tout, mais on l’a bien bloquée et bien défendu contre elle. Et on a détruit l’autre, la numéro 9, au service. Les Anversoises ont quand même tenu longtemps la route, lors de ce beau premier set, exempt de tout cadeau. Dans le deuxième, on a pris l’avance sur une série de services et en jouant la contre-attaque. On a aussi affiché une défense magistrale, de la part de toutes les filles. J’ai en tête un rallye durant lequel on a relevé à trois reprises le ballon à 1 centimètre du sol! Valérie El Houssine a fait un match de fou. Et les doubles changements impliquant Léa Hubeaux et Louise Staquet ont aussi contribué à notre large succès. Pouvoir faire entrer deux joueuses qui n’ont rien de seconds couteaux, c’est évidemment très important. Au troisième set, il y a eu un peu de vague à l’âme au service. On visait trop leur libero, qui était très stable. Mais on s’était constitué un bas de laine au départ et on a su le gérer pour l’emporter."

La belle histoire de ce début de saison continue donc, pour les protégées du président Pierre Rondiat, qui auront droit à un véritable match au sommet dimanche prochain, à Tongres. Les deux équipes partagent en effet la pole position, avec treize unités (et un match de plus que Geel, troisième).

On signalera aussi que la N2 messieurs du club avait fêté sa première victoire quelques heures plus tôt, aux dépens de Booischot B (3-1).