Arbitre: Arcoly.

Cartes jaunes: Sleeuwaert, Doneux, Dianda Mukele, Lecerf.

Carte rouge: Cusumano (19e).

Buts: Marion (1-0, 7e ; 3-0, 57e), Smal (2-0, 20e ; 4-0, 68e ; 5-0, 70e).

MEUX: Libertiaux, Rouffignon (74e Baudoin),

Boreux (64e Van Hyfte), Adam, Sleeuwaert, Palate, Gaux, Paquet, Smal (71e Gauchet), Kinif, Marion (77e Farikou).

HAMOIR: Rausin, Doneux, Tietcheu, Dianda Mukele (71e Donlefack), Masset, Damblon, Colson, Lecerf (73e Hamid Mubin), Cusumano, Gabiam Ayite (57e Fransquet), Kouadio.

Les Meutis ont régalé leurs nombreux (jeunes) supporters et signé un quatrième succès de rang. Privés de Biersard, blessé, les Rats n’ont pas démérité malgré la sévérité du score.

La montée sur le terrain accompagnée des U5, U6 et U7 a-t-elle donné des ailes aux ouailles de Laurent Gomez ? Toujours est-il que Marion ponctuait un splendide mouvement dès la 7e minute de jeu (1-0). Les Meutis se mettaient (déjà) à l’abri passé le quart d’heure. Cusumano était exclu pour une faute en tant que dernier homme. Le coup franc de Smal se logeait dans la lucarne (2-0). Loin de verser dans la facilité, les Namurois laissaient néanmoins leurs invités entrer dans la rencontre. Mais le danger était tout relatif pour un Libertiaux peu sollicité.

En seconde période, les occasions franches restaient locales. "Il y a trop d’espace entre les lignes", alertait pourtant Laurent Gomez. Via le piquet, Marion tuait tout suspense (3-0). Repositionné à l’arrière droit après le remplacement de Boreux par Van Hyfte, le talentueux Adam était à la base des derniers buts locaux. Après avoir servi Smal sur un plateau d’argent (4-0), il était à l’origine du mouvement prolongé par Marion et ponctué par Smal (5-0). "C'était une rencontre plaisante, souriait le défenseur meuti Ethan Adam. Le coach avait fait passer le message de faire plaisir aux nombreux jeunes présents. Nous souhaitons aussi poursuivre sur notre lancée. Avec les quatre succès de rang, nous sommes toujours en course pour le souper promis par le staff si nous engrangeons 16 points sur 18. Nous ferons le maximum à Tournai et contre Rochefort."

"Si nous avons bien entamé la rencontre en laissant très peu d’espaces, le premier but a mis à mal toute la préparation de la rencontre, regrettait le directeur sportif Raphaël Miceli. Et la carte rouge brandie à Cusumano était plus que sévère. Malgré les circonstances, mes joueurs n’ont pas baissé les bras. C’est le point positif. Nous devons nous préparer pour novembre, un mois important."