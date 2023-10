Arbitre: Desimpele.

Cartes jaunes: Antoine, Vanderreycken, Lambrechts.

Cartes rouges: Michels (28e), Demoulin (2 CJ, 30e et 43e).

Buts: Claude (1-0, 57e), J. Mathieu (1-1, 90e).

CINEY: Monteleone, Lambrecths (83e, Arnauts), Antoine (69e, Despas), Hanneuse, Fondaire, Bwangombo, Otte, Boudjemaa, Claude, Gaziaux, Michels.

ARQUET: Gillet, Mertus (58e, Benothman), Vanderreycken, Martin, Jonckers, Mwemwe (12e, Martinelli, 67e, A. Mathieu), Gengler, Demoulin, Nzinga, Akandja, J. Mathieu.

"Comme c’est souvent le cas, regrette le coach cinacien Manu Rousselle, c’est frustrant de se faire rejoindre en fin de match. On n’a jamais eu la chance avec nous. Une situation qui devient chronique alors qu’on avait tout en main pour l’emporter. Ce soir, on a tout gâché sur une phase arrêtée".

Après un début partagé, le premier fait saillant est la blessure au genou dès la 12e du métronome vedrinois Mwemwe, remplacé par Martinelli. Si Ciney tente bien de prendre l’ascendant, de son côté Arquet gagne les duels et se montre plus performant dans la circulation du ballon. Nouveau moment fort, c’est le carton rouge attribué au visité Michels pour faute sur Martinelli qui partait seul au but devant Monteleone. Et là, les Namurois ne peuvent profiter de leur supériorité numérique pour trouver la faille dans la défense cinacienne. Tour à tour chaque équipe va se procurer quelques opportunités, en vain. Alors qu’on approchait de la pause, les visiteurs se retrouvaient également à dix suite au double carton jaune qu’écopait Demoulin.

Dès la reprise on est conscient que ce derby peut se jouer sur des détails. Alors qu’on approchait l’heure de jeu, une contre-attaque menée rondement par Ciney et son ailier Otte permettait à Claude de tromper Gillet (1-0, 57e). Ciney pensait alors avoir faire le plus dur. "Lorsqu’on voit le déroulement du match on devait le tuer confie Jérôme Claude A 1-0, on se disait qu’on allait l’emporter mais ce ne fut pas le cas. C’est évidemment très frustrant de concéder ce partage. La semaine prochaine à Aische, par n’importe quelle manière et qui sera le buteur, on devra prendre des points".

Par la suite Arquet mettait tout en œuvre pour revenir au score avec un ailier très en vue, King Akandja. On pensait l’égalisation de mise à la 68e mais l’envoi de Nzinga était repoussé par le montant. "On était bien en place en première période, signale ce dernier, mais en supériorité numérique on n’a pas su en profiter. Je trouve qu’on n’était pas dedans par rapport à nos deux derniers matches. Comme Ciney n’avait pas pris un bon départ on savait ce qu’on devait faire. On égalise bien à la dernière minute mais ce n’est pas suffisant". Hormis une occasion pour le visité Arnauts, la fin de la rencontre voyait des Vedrinois à l’attaque avec des opportunités pour Jonckers et Akandja. Pour ces derniers, la délivrance tombait à la dernière minute du temps réglementaire lorsqu’un centre de Nzinga était repris victorieusement de la tête par Jean Mathieu (1-1)