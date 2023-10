Arbitre: Meyvisch.

Cartes jaunes: Bauduin, Laidi, B. Dhyne, Lepage, Bisanti, Roldan-Simon.

Buts: Farikou (1-0, 63e), Laidi (1-1, 89e).

MEUX B: Pignolet, Baudoin, Delvaux, Coquelle, Bastien (76e Roldan-Simon), Jaspard, Farikou (88e J. Dhyne), Cinier, Toussaint, B. Dhyne (81e Soleil), Moors.

BOSSIÈRE: Lesire, Nameche, Bauduin, Guede, Cigana, Mpia Massa (63e Tallier), Lepage, Laurent, Velghe (23e Laidi), Bisanti (88e Ibrahimi), Lengelé.

D’entrée, les 22 acteurs se donnent à 100%, Moors étant le premier à mettre Lesire à l’ouvrage. Laurent, à deux reprises, répond, mais Coquelle, à même la ligne, et un manque de précision empêchent le 0-1. Peu avant le quart d’heure, l’envoi de Farikou est repoussé des poings pas Lesire. Après ce quart d’heure de fou, il faut attendre la 28e pour voir Bastien mettre à l’ouvrage Lesire. Les "Couteliers" pensent ouvrir le score à la 50e, mais M. Meyvisch annule le but, pour une faute de Leida sur Pignolet. "Je ne comprends pas, regrettait le géant bossièrois. Sur la phase, c’est Pignolet qui me percute et j’arrive quand même à mettre le cuir au fond. C’est frustrant." La rencontre se muscle et le jeune arbitre doit sortir quelques bristols jaunes pour calmer les ardeurs. Ce but invalidé semble réveiller les Meutis, mais ni Farikou, ni Bastien, ni B. Dhyne ne trouvent l’ouvertrue. Cependant, à la 63e, le centre de Jaspard est exploité par Farikou (1-0). Les Coalisés mettent ensuite le paquet pour égaliser. Tallier trouve la transversale. Et, à une minute du terme, le coup franc de Nameche trouve la tête de Laidi, qui rétablit méritoirement la parité. "Le nul est logique, reconnaissait Clément Moors. Bossière aurait dû mener, car il n’y a pas faute sur Maxime. Nous n’avons pas su faire le break."